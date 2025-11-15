La reacción de Wanda en plena nota de la China Suárez e Icardi

Así, desde sus Instagram Stories, red social donde cuenta con 17,5 millones de seguidores, la conductora de MasterChef Celebrity publicó en primer lugar un video en blanco y negro a bordo de una de sus camionetas en la que se lo ve manejando a su novio Martín Migueles. Con la música de Oasis de fondo, se puede observar una de las manos de la rubia acariciando al conductor en medio de un caos de tránsito.

En tanto, ya a la hora en que Icardi y Suárez eran protagonistas absolutos en la pantalla chica, Wanda Nara recurrió nuevamente a sus historias virtuales para volver a mostrarse acaramelada y a puro beso con Migueles en el ascensor de su casa.

image

Pero eso no fue todo. Así, para dejar en claro que a falta de Icardi en su vida lo que le sobran son hombres, Wanda coronó sus posteos con otra picante postal en la que se la ve tomando una fotografía frente a un espejo, escoltada nada menos que por su primer exmarido Maxi López y su actual amor, Martín Migueles.

Claramente la pregunta del millón es si Mauro y la China se habrán enterado o si les habrá generado algún tipo de sentimiento, tal como presumiblemente habría pretendido Wanda Nara a la hora de intentar restarles protagonismo.

image

Cuánto rating tuvo la entrevista de Mario Pergolini con La China Suárez y Mauro Icardi

Este viernes 14 de noviembre, La China Suárez volvió a El Trece para grabar una entrevista especial con Mario Pergolini, en medio del revuelo generado por las idas y vueltas sobre los programas a los que finalmente asistiría. Tras varios días de especulación y polémicas, la actriz desembarcó en Otro día perdido para conversar sobre su nueva película y repasar aspectos de su vida personal. Pero lo que nadie esperaba era la presencia de Mauro Icardi, que apareció en el living del conductor y sorprendió a todos.

La visita se produjo luego de que desde Olga le bajaran el pulgar y se cancelara la nota prevista en Luzu. Frente a ese panorama, Suárez —en conjunto con Disney— terminó optando por el ciclo de Pergolini como plataforma para la promoción oficial de su proyecto, generando una fuerte expectativa en la audiencia.

En cuanto a las mediciones, el programa arrancó fuerte. A las 23:02, el ciclo del canal del solcito registraba 6,0 puntos de rating, de acuerdo con los números de Kantar Ibope Media. Minutos más tarde, a las 23:13, la entrevista crecía a 6,4 puntos, superando a la repetición del partido de Argentina frente a Angola en Telefe, que marcaba 4,0 puntos.

El envío continuó consolidándose. A las 23:18, Otro día perdido trepaba a 6,8 puntos, mientras que la señal de las pelotas caía a 3,8. Ya a las 23:31, con Pergolini profundizando en la charla junto a La China, el rating seguía en alza y llegaba a 7,7 puntos, frente a los 3,4 que medía Telefe.

La tendencia no se detuvo: a las 23:37, el ciclo sostenía 7,5 puntos contra los 3,3 del partido repetido en la competencia. Pasados unos minutos, a las 23:44, el programa continuaba liderando con 7,1 puntos, mientras Telefe quedaba en 3,2.

Finalmente, a las 23:58, se dio el momento más esperado y el pico más alto. Con La China Suárez y Mauro Icardi compartiendo pantalla por primera vez en televisión, Otro día perdido alcanzó 7,9 puntos de rating, dejando muy atrás a Telefe, que en ese instante caía a 2,2 puntos.