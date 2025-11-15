Construyen un sector de juegos en el Parque Belgrano

Los trabajos ejecutados hasta el momento incluyen la delimitación del área de juegos y el traslado del sistema de riego para garantizar el funcionamiento integral del espacio verde. También se reubicó el tendido de cableado subterráneo para la futura instalación de luminarias en un nuevo esquema perimetral con cinco torres de iluminación. Ya se realizó la excavación y preparación del suelo para construir la platea donde se colocará el piso de caucho. El área destinada al sector de juegos ya se encuentra definida.

Renovación del paseo gastronómico en Calle Alberdi

Frente al Parque Belgrano, en el boulevard de Calle Alberdi entre Las Heras y España, se ejecuta una intervención urbana para ordenar los carros gastronómicos y mejorar la circulación peatonal.

La obra, que presenta un avance superior al 50%, comprende la reorganización de los puestos, nuevas conexiones eléctricas y servicios específicos. Además, se incorporan luminarias, bolardos de seguridad, pisos estampados, sendas peatonales y áreas de permanencia equipadas con mobiliario urbano.

El diseño busca consolidar un paseo accesible y seguro, integrado a la arboleda existente y orientado al encuentro y la recreación.

Un entorno integrado para el uso comunitario

Ambas obras se complementan dentro de una estrategia urbana que promueve el Parque Belgrano como un espacio activo de recreación, mejora la accesibilidad y circulación en su entorno inmediato y favorece nuevas dinámicas de disfrute familiar y actividad gastronómica.

Con estas intervenciones, el Gobierno de San Juan moderniza un sector de alto valor comunitario y consolida un punto de encuentro para vecinos y visitantes en pleno corazón de la ciudad.