Desde este lunes 18 de agosto, diferentes dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano comenzarán a atender en un nuevo edificio con características de accesibilidad y con comodidad para todo el público que allí asista. La sede que funcionará como Anexo ministerial, está ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 2950 (este), en la intersección con Roca, en Santa Lucía, a unos 800 metros aproximadamente de la plaza departamental.
Desde el lunes, cuatro dependecias del Ministerio de Familia cambian de sede
Serán la Dirección de Personas con Discapacidad, también las de la de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y la de Política para Personas Mayores y Dirección de Políticas para la Equidad. La nueva sede es en Santa Lucía.