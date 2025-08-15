Desde el lunes, cuatro dependecias del Ministerio de Familia cambian de sede

En el nuevo inmueble ya están ubicadas las oficinas de la Dirección de Personas con Discapacidad, también las de la de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y la de Política para Personas Mayores. En la próxima semana, se mudará la Dirección de Políticas para la Equidad.

La atención en el nuevo inmueble, tanto para las gestiones, la recepción de documentación y las consultas será en horario normal, de 7 a 14 horas.