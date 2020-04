Advierten posibles abusos en sitios de pago: ¿Qué tenés que hacer si te quieren cobrar un "extra" por pago efectivo?

Las irregularidades en los cobros por algunos servicios, es una moneda que circula desde hace tiempo, por ejemplo, en el caso de la Tarjeta Sube. Sin ningún tipo de rastro fiscal, los aprovechadores intentan sacar provecho de la situación pergeñando maniobras que perjudican directamente el bolsillo de los consumidores.

A tono con este modo de estafa, otra "avivada" que se advirtió en las últimas horas, en locales de rapipago y pagofácil, en algunos departamentos, cuenta el cobra de un insólito pago extra por usar efectivo. Para citar un ejemplo, en Albardón hubo un caso, de una señora que debió pagar $80 por cada boleta que pagó en dinero efectivo. En total, debió abonar $240 extras, por las operaciones que realizó. Esto, sin dudas, no está permitido.

"Es una falta muy grave. Y en este momento donde estamos en emergencia, más aún", aclaró el titular de Defensa al Consumidor, Javier González, a sanjuan8.com.

Para que esto salga a la luz, y los más de 40 operarios que trabajan en las calles para detectar este tipo de irregularidades, puedan hacerlo con pruebas que avalen su labor, desde el área solicitaron a la población, su cuota de colaboración para desenmascarar a los "chantas".

¿Cómo proceder en caso de que un negocio quiera cobrar un "extra" por algún servicio?

Primero, el consumidor debe pedir algún tipo de constancia que compruebe el abono extra.

Luego, si se niegan a entregar ese ticket; que es lo más seguro que suceda, deberá sacar foto del negocio y denunciarlo al 0800 333 3366. Los operadores les explicarán cómo adjuntar la prueba colectada.

Si por alguna razón no pudo sacarle fotografías al local, se solicita que detallen la dirección del mismo, para que los inspectores se dirijan a la zona de inmediato. Siempre denunciando al número señalado.

"Una vez comprobada la maniobra, informaremos de inmediato al Banco Central. Estamos en emergencia y este tipo de acciones es inconcebible", remarcó González.

La maniobra inversa en este sentido, sería el intento de cobro del extra por el uso de tarjeta de débito. Esto no es real, no está permitido el excedente por compras con débito porque de hecho, es una obligación de los negocios ofrecer este servicio, y más teniendo en cuenta el momento crítico que atraviesa el país y el mundo por causa del Covid-19. Esta maniobra está aclarada como "no permitida" en el artículo 56 de la Ley Nacional de Tarjetas de Crédito (Nº 25.065).