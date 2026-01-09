"
Deberá cumplir tareas comunitarias por robar en "Un Rincón de Napolí"

El acusado intentó retirarse del comercio tras pagar únicamente un producto de bajo valor, mientras llevaba ocultos en una mochila diversos artículos por más de 78 mil pesos.

Un hombre acusado de intentar sustraer mercadería de un comercio céntrico deberá cumplir tareas comunitarias como parte de una suspensión de juicio a prueba otorgada por la Justicia. El hecho ocurrió en el local “Un Rincón de Nápoli”, ubicado sobre calle Rivadavia, en Capital.

Como resultado del proceso, el imputado deberá realizar 40 horas de trabajo comunitario en el plazo de cuatro meses, además de cumplir una reparación económica de 20.000 pesos, todo ello en el marco de una suspensión de juicio a prueba por el término de un año.

El episodio tuvo lugar el 7 de enero de 2026, cerca de las 19.45, cuando el acusado intentó retirarse del comercio tras pagar únicamente un producto de bajo valor, mientras llevaba ocultos en una mochila diversos artículos sin abonar. Entre los productos había alimentos, artículos de limpieza, bebidas y otros elementos, cuyo valor total superaba los 78 mil pesos.

La maniobra fue advertida por personal del comercio y quedó registrada por las cámaras de seguridad, lo que permitió la inmediata intervención policial. Tras una breve persecución por calles aledañas, el sospechoso fue aprehendido a pocos minutos del hecho.

