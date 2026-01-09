Un hombre acusado de intentar sustraer mercadería de un comercio céntrico deberá cumplir tareas comunitarias como parte de una suspensión de juicio a prueba otorgada por la Justicia. El hecho ocurrió en el local “Un Rincón de Nápoli”, ubicado sobre calle Rivadavia, en Capital.
Deberá cumplir tareas comunitarias por robar en "Un Rincón de Napolí"
El acusado intentó retirarse del comercio tras pagar únicamente un producto de bajo valor, mientras llevaba ocultos en una mochila diversos artículos por más de 78 mil pesos.