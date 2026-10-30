Una condena efectiva y un juicio pendiente por el robo a un DiDi Moto

El destino era una vivienda del barrio Dorrego. Sin embargo, al llegar, la mujer se negó a pagar el traslado y comenzó una discusión.

En ese momento apareció otra mujer y, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, ambas se abalanzaron sobre el conductor y le quitaron el celular que llevaba guardado en una riñonera negra.

El forcejeo terminó con la riñonera dañada y el motociclista caído en el suelo junto a su vehículo. Personal del Comando llegó al lugar y consiguió aprehender a las dos sospechosas, identificadas como María Celeste Gutiérrez, conocida como "La Chochy", y Carolina Guadalupe Córdoba.

Pero el procedimiento policial tuvo otra complicación. Mientras los efectivos intervenían, vecinos de la zona comenzaron a arrojarles piedras, por lo que debieron retirarse y trasladar a las detenidas hasta la Comisaría 2ª. Del teléfono sustraído solamente se recuperó la funda.

La causa quedó en manos de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Verón. Ambas mujeres fueron acusadas por el delito de robo, aunque sus situaciones judiciales tomaron caminos diferentes durante la audiencia de este viernes.

Gutiérrez aceptó un acuerdo de juicio abreviado y fue condenada a tres meses de prisión efectiva. Además, la Justicia la declaró reincidente y dispuso que permanezca privada de su libertad.

En cambio, Córdoba no llegó a un acuerdo con la Fiscalía y deberá enfrentar un juicio el 11 de noviembre de 2026. Hasta entonces, continuará detenida bajo prisión preventiva.