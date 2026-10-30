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Una condena efectiva y un juicio pendiente por el robo a un DiDi Moto

Un motociclista fue atacado tras reclamar el pago de un viaje en Capital. Una de las acusadas recibió tres meses de prisión efectiva y la otra enfrentará un juicio en noviembre.

Lo que comenzó como un viaje particular en moto durante la madrugada terminó con un celular robado, un motociclista en el suelo y dos mujeres detenidas en Capital. El episodio ocurrió el 27 de octubre, cuando un conductor que trabaja con la aplicación DiDi Moto trasladó a una pasajera hasta el barrio Dorrego.

La mujer se negó a pagarle y, según la acusación, terminó robándole el teléfono con la ayuda de otra persona. Este viernes, una de las involucradas fue condenada a tres meses de prisión efectiva, mientras que la otra deberá enfrentar un juicio.

Todo comenzó alrededor de la 1:20, cuando el motociclista aceptó trasladar a una mujer que se encontraba trabajando en la esquina de avenida Rawson y Córdoba. Aunque habitualmente realiza viajes mediante DiDi Moto, en esta oportunidad acordó el servicio directamente con la pasajera, sin utilizar la aplicación.

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El destino era una vivienda del barrio Dorrego. Sin embargo, al llegar, la mujer se negó a pagar el traslado y comenzó una discusión.

En ese momento apareció otra mujer y, de acuerdo con la reconstrucción fiscal, ambas se abalanzaron sobre el conductor y le quitaron el celular que llevaba guardado en una riñonera negra.

El forcejeo terminó con la riñonera dañada y el motociclista caído en el suelo junto a su vehículo. Personal del Comando llegó al lugar y consiguió aprehender a las dos sospechosas, identificadas como María Celeste Gutiérrez, conocida como "La Chochy", y Carolina Guadalupe Córdoba.

Pero el procedimiento policial tuvo otra complicación. Mientras los efectivos intervenían, vecinos de la zona comenzaron a arrojarles piedras, por lo que debieron retirarse y trasladar a las detenidas hasta la Comisaría 2ª. Del teléfono sustraído solamente se recuperó la funda.

La causa quedó en manos de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Lucía Verón. Ambas mujeres fueron acusadas por el delito de robo, aunque sus situaciones judiciales tomaron caminos diferentes durante la audiencia de este viernes.

Gutiérrez aceptó un acuerdo de juicio abreviado y fue condenada a tres meses de prisión efectiva. Además, la Justicia la declaró reincidente y dispuso que permanezca privada de su libertad.

En cambio, Córdoba no llegó a un acuerdo con la Fiscalía y deberá enfrentar un juicio el 11 de noviembre de 2026. Hasta entonces, continuará detenida bajo prisión preventiva.

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