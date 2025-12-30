Gobierno y productores fortalecen el desarrollo del pistacho en San Juan

San Juan concentra cerca del 90% de la producción nacional y cuenta con entre 6.000 y 10.000 hectáreas implantadas, posicionándose como un actor estratégico en este cultivo. En ese contexto, la provincia busca potenciar su desarrollo mediante una gestión eficiente del recurso hídrico, mejoras en la infraestructura energética y la implementación de estrategias que mitiguen el impacto de las contingencias climáticas.

Durante la reunión se abordaron los principales desafíos que enfrenta el sector y se coincidió en la necesidad de trabajar de manera coordinada entre el Estado y los productores para garantizar previsibilidad, sustentabilidad productiva y crecimiento sostenido, consolidando al pistacho como una alternativa clave para la diversificación de la matriz productiva provincial.