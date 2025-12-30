"
Gobierno y productores fortalecen el desarrollo del pistacho en San Juan

San Juan concentra cerca del 90% de la producción nacional y cuenta con entre 6.000 y 10.000 hectáreas implantadas.

Autoridades del Ministerio de Producción y referentes del sector pistachero acordaron una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de consolidar el crecimiento del cultivo de pistacho en San Juan, la principal provincia productora del país, con una mirada puesta en la proyección hacia los mercados externos y en la resolución de desafíos estructurales clave como el agua y la energía.

El pistacho sanjuanino llegó a 14 países en 2025

El encuentro se dio en el marco de una instancia de articulación público-privada, encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, quienes se reunieron con productores para definir una hoja de ruta que permita fortalecer y hacer más competitiva la cadena productiva del pistacho.

San Juan concentra cerca del 90% de la producción nacional y cuenta con entre 6.000 y 10.000 hectáreas implantadas, posicionándose como un actor estratégico en este cultivo. En ese contexto, la provincia busca potenciar su desarrollo mediante una gestión eficiente del recurso hídrico, mejoras en la infraestructura energética y la implementación de estrategias que mitiguen el impacto de las contingencias climáticas.

Durante la reunión se abordaron los principales desafíos que enfrenta el sector y se coincidió en la necesidad de trabajar de manera coordinada entre el Estado y los productores para garantizar previsibilidad, sustentabilidad productiva y crecimiento sostenido, consolidando al pistacho como una alternativa clave para la diversificación de la matriz productiva provincial.

