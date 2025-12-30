Autoridades del Ministerio de Producción y referentes del sector pistachero acordaron una agenda de trabajo conjunta con el objetivo de consolidar el crecimiento del cultivo de pistacho en San Juan, la principal provincia productora del país, con una mirada puesta en la proyección hacia los mercados externos y en la resolución de desafíos estructurales clave como el agua y la energía.
Gobierno y productores fortalecen el desarrollo del pistacho en San Juan
San Juan concentra cerca del 90% de la producción nacional y cuenta con entre 6.000 y 10.000 hectáreas implantadas.