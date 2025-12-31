Temporada estival: cómo podés obtener el DNI exprés

¿Cuál es el costo del DNI exprés y cómo se paga?

$18500.00 para residentes.

$25000.00 para extranjeros.

Se abona mediante el link de pago que emite el operador al realizar el trámite.

¿Qué vigencia tiene el DNI exprés?

15 años para mayores de 14 años, o hasta el próximo DNI que tramites.

Para menores de edad, la vigencia es hasta la siguiente actualización que le corresponda.

La vigencia de todos los DNI está impresa en el frente del mismo (Fecha de vencimiento). Tu DNI vigente y válido es siempre el último que recibiste.

¿Qué trámites de DNI se pueden llevar a cabo de manera exprés?

Con esta modalidad se pueden realizar los siguientes trámites:

DNI Nuevo ejemplar por robo, pérdida, deterioro, vencimiento o canje (canje de libreta enrolamiento, libreta cívica o DNI verde).

DNI Actualización de 5 a 8 años.

DNI Actualización mayor de 14 años.

Si es para un menor de 14 años, se agrega: