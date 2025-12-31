La ciudad de Río de Janeiro fue distinguida por el Guinness World Records como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del planeta. El reconocimiento oficial se basó en la magnitud de la infraestructura desplegada y la multitudinaria concurrencia registrada en la emblemática playa de Copacabana durante el último Réveillon.
Río de Janeiro tiene el récord mundial por la mayor fiesta de fin de año
La certificación oficial reconoció la presencia de 2,5 millones de personas en la playa de Copacabana.