Río de Janeiro tiene el récord mundial por la mayor fiesta de fin de año

El certificado fue entregado al alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, tras la comprobación técnica de que más de 2,5 millones de personas se concentraron en la franja de arena del escenario principal.

La organización internacional destacó que la escala del evento no tiene paralelo en otras celebraciones globales, considerando tanto el volumen de asistentes como la complejidad logística del montaje frente al Atlántico.