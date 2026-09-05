Colnaghi terminó sexto en la sprint del GP de Italia

Sin embargo, largó en el séptimo puesto ya que recibió una sanción por una "salida peligrosa" durante la clasificación.

Todo se complicó aún más para Colnaghi en la largada, ya que cayó al décimo puesto, aunque finalmente escaló cuatro posiciones durante la carrera para cruzar la bandera a cuadros en la sexta posición.

De esta manera, el argentino llegó a los 44 puntos en el campeonato y se ilusiona con terminar esta fecha cerca del top 10.

Por otra parte, el triunfo fue para Kato, quien consiguió su primera victoria en la categoría en una carrera donde tomó el liderazgo recién a falta de dos vueltas.

A su vez, su escolta fue Slater, que se afianza como líder del campeonato con 139 puntos y le saca 22 unidades al segundo, que es el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing).

La actividad en la Fórmula 3 continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 3:15 de la madrugada.