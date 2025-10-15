Cronograma de entrega de módulos alimentarios para celíacos

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informa, durante el mes de octubre se llevará a cabo la distribución de módulos alimentarios destinados a celíacos, en el marco del programa de asistencia nutricional que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a alimentos libres de gluten. Esta iniciativa se desarrolla como parte de las políticas públicas de inclusión social y promoción de la salud.