Cronograma de entrega de módulos alimentarios para celíacos

En Valle Fértil e Iglesia la entrega ya fue realizada y en Chimbas se hará la entrega en la Unión Vecinal Santo Domingo, a las 9:00 h.

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informa, durante el mes de octubre se llevará a cabo la distribución de módulos alimentarios destinados a celíacos, en el marco del programa de asistencia nutricional que tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a alimentos libres de gluten. Esta iniciativa se desarrolla como parte de las políticas públicas de inclusión social y promoción de la salud.

Gran San Juan (Albardón, Capital, Pocito, Rivadavia, Rawson y Santa Lucía)

Fechas de entrega: del dia 20 al 22 de octubre de 8:00 a 12:30 horas por el depósito del Ministerio, cito en calle Salta 1724 -N-.

Para aquellas personas que no puedan asistir en la fecha asignada, se habilitará una fecha de entrega,que será el día 31 de octubre por el mismo lugar (depósito, calle Salta1724 -N-.

Entregas en zonas alejadas:

Zonda: 15/10/25 9:00 a 10:00 hs., CAPS

Ullum: 15/10/25 10:30 a 12:00 hs., CIC

Sarmiento: 15/10/25 8:00 a 12:00 hs., CIC

Angaco: 16/10/25 9:00 a 10:30 hs., Hospital Dr. A. Rizo Esparza

San Martín: 16/10/25 10:45 a 12:00 hs., Hospital Dra. Stella Molina

25 de Mayo: 17/10/25 9:00 a 12:00 hs., Hospital Santa Rosa

Caucete: 17y20/10/25 9:00 a 12:00 hs., Unión Deportiva Caucetera (Av. De los Ríos y Gral. Acha)

Calingasta: 17/10/25 10:00hs., Villa Calingasta

10:30hs. Hospital Barreal

9 de Julio: 20/10/25 9:00 a 12:00 hs., Club Sportivo 9 de Julio (Calle Florida)

Jáchal: 21/10/25 9:00 hs. Niquivil, CIC

9:30 hs. Jáchal, Hospital San Roque

10:00 hs. Villa Mercedes, CIC

Chimbas: 21/10/25 9:00 HS. U. V. Santo Domingo

