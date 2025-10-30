Cronograma de colectas de sangre del IPHEM de noviembre

Viernes 07/11
Albardón. Lugar: Hospital Dr. José Giordano
Domicilio: DF Sarmiento s/n, Albardón
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Sábado 08/11
Capital. Lugar: Centro de Convenciones
Domicilio: Las Heras 101-199, San Juan
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Miércoles 12/11
Jáchal. Lugar: Hospital San Roque
Domicilio: RN 150, Jáchal
Horario: 8:30 – 12:00 horas
Viernes 14/11
Pocito. Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni
Domicilio: Av. Int. Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain, San Juan
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Lunes 17/11
Valle Fértil. Lugar: Salón de UDAP
Domicilio: Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha
Horario: 9:00 – 12:00 horas
Colabora: Hospital Dr. Alejandro Albarracín
Miércoles 19/11
Caucete. Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar
Domicilio: Diag. Sarmiento 42
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Martes 25/11
Sarmiento. Lugar: Hospital Ventura Lloveras
Domicilio: 9 de Julio, Media Agua
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Viernes 28/11
Angaco. Lugar: Centro de Jubilados de Angaco
Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco
Horario: 8:00 – 12:00 horas
Colabora: Hospital Dr. Rizo Esparza
Asimismo, el IPHEM recuerda los requisitos para ser donante:
- Tener entre 18 y 65 años.
- Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
- Asistir con DNI.
- Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
- Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.
Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.