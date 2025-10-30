"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > IPHEM

Cronograma de colectas de sangre del IPHEM de noviembre

Las campañas buscan mantener el stock del banco de sangre de manera óptima.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), informa las colectas de sangre que llevará adelante durante el mes de noviembre, e invita a la comunidad a acercarse a los sitios programados con el fin de llevar a cabo la donación.

Estas colectas tienen como objetivo mantener el stock del banco de sangre de la institución de manera óptima.

Las fechas y departamentos programados son los siguientes:

Te puede interesar...

Viernes 07/11

Albardón. Lugar: Hospital Dr. José Giordano

Domicilio: DF Sarmiento s/n, Albardón

Horario: 8:00 – 12:00 horas

Sábado 08/11

Capital. Lugar: Centro de Convenciones

Domicilio: Las Heras 101-199, San Juan

Horario: 8:00 – 12:00 horas

Miércoles 12/11

Jáchal. Lugar: Hospital San Roque

Domicilio: RN 150, Jáchal

Horario: 8:30 – 12:00 horas

Viernes 14/11

Pocito. Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni

Domicilio: Av. Int. Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain, San Juan

Horario: 8:00 – 12:00 horas

Lunes 17/11

Valle Fértil. Lugar: Salón de UDAP

Domicilio: Rivadavia, entre Tucumán y Gral. Acha

Horario: 9:00 – 12:00 horas

Colabora: Hospital Dr. Alejandro Albarracín

Miércoles 19/11

Caucete. Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital César Aguilar

Domicilio: Diag. Sarmiento 42

Horario: 8:00 – 12:00 horas

Martes 25/11

Sarmiento. Lugar: Hospital Ventura Lloveras

Domicilio: 9 de Julio, Media Agua

Horario: 8:00 – 12:00 horas

Viernes 28/11

Angaco. Lugar: Centro de Jubilados de Angaco

Domicilio: Calle San Martín, entre Nacional y Rawson, Angaco

Horario: 8:00 – 12:00 horas

Colabora: Hospital Dr. Rizo Esparza

Asimismo, el IPHEM recuerda los requisitos para ser donante:

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Si la persona tiene piercing, tatuajes o cirugías debe esperar 12 meses desde que lo realizó.
  • Asistir con DNI.
  • Si se colocó la vacuna COVID-19, esperar 72 horas.
  • Desayunar liviano, con abundante cantidad de líquidos preferentemente que no sean lácteos.

Cualquier consulta por fuera de estos requisitos comunicarse la 4223571 o asistir al IPHEM en calle Rivadavia 728 (E) Capital.

Temas

Te puede interesar