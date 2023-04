El perfil del criminal

El estudio criminal de la escena, también, determinó un patrón sobre el perfil del presunto agresor.

Es un masculino, alto, robusto, de 1.80 metro, aproximadamente. Con fuerza, agresivo y poco metódico. Esto último se puede responder a dos cosas: es de bajo intelecto o estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas.

Teniendo todos esos puntos claros, hay sospechosos. Esto quiere decir que se puede presumir responsabilidad potencial sobre algunas personas que ya fueron notificadas por estar bajo la lupa, pero que por falta de pruebas no pueden ser involucradas ni imputadas todavía. Hasta ahora, podrían encajar en el perfil: un preso que tenía salidas transitorias y que se lo vio por la escena del crimen, el concubino de la sobrina, el cuñado y una expareja; aunque para los investigadores no se descarta una potencial ayuda de la sobrina. Esto es por la información que tenían estos individuos sobre la vivienda.

Con ayuda federal en la investigación

El equipamiento de última generación que llegó a San Juan por el caso estaba compuesto por:

*Kits de luces forenses con infrarrojo

*UV y luz rasante

*Escáner de Faro Focud 3D

*Escáner manual

La hipótesis sobre la muerte

Se sabe que el hecho ocurrió el día anterior de su hallazgo porque el cuerpo reveló que la mujer tenía al menos 16 horas (estimadas) fallecida, cuando fue encontrada por su vecina. Lo que hace presumir a los investigadores que pudo haber sucedido pasadas las 18 horas del día anterior. Quizás sobre la hora de la cena.

También se conoce que el cuerpo no presentaba señales de abuso sexual, pero todavía no puede trascender demasiado sobre las últimas horas de la víctima. Si mantuvo un encuentro o no con alguien, puede ser un indicio para pensar en el femicidio, pero como no hay certezas sobre esa hipótesis, sigue siendo la más floja de todas. Por el momento, la figura del Homicidio Criminis Causa es la más fuerte (la mataron para que no revele quién le robó), por lo que reveló la escena y los datos del posible agresor.