Como estaba previsto, en la mañana de este miércoles se llevó adelante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra Jonathan “Tarta” Arancibia y Alejandro Lara, por el crimen de Ricardo Caballero (41). La víctima murió dos días después de haber recibido un disparo en el medio de una gresca de vecinos en el barrio Las Pampas, en Pocito, el pasado domingo.
Crimen en Las Pampas: prisión preventiva para Arancibia y Lara
Jonathan Arancibia y Alejandro Lara permanecerán un año en prisión preventiva, durante la investigación por el homicidio de Ricardo Caballero.