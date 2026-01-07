Crimen en Las Pampas: prisión preventiva para Arancibia y Lara

Este miércoles, los dos acusados se sentaron frente al juez de Garantías y fueron imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego; amenazas; violación de domicilio y daño simple, en calidad de coautores. La causa, que en un principio estaba caratulada como tentativa de homicidio, se agravó con la muerte de Caballero y ahora serán investigados por el crimen.

En tanto que, a pedido del fiscal Iván Grassi, el juez resolvió un año de prisión preventiva para Lara y Arancibia, que deberá ser cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial. El mismo plazo se definió para la investigación penal preparatoria.