Crimen en Las Pampas: prisión preventiva para Arancibia y Lara

Jonathan Arancibia y Alejandro Lara permanecerán un año en prisión preventiva, durante la investigación por el homicidio de Ricardo Caballero.

Como estaba previsto, en la mañana de este miércoles se llevó adelante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra Jonathan “Tarta” Arancibia y Alejandro Lara, por el crimen de Ricardo Caballero (41). La víctima murió dos días después de haber recibido un disparo en el medio de una gresca de vecinos en el barrio Las Pampas, en Pocito, el pasado domingo.

Este miércoles, los dos acusados se sentaron frente al juez de Garantías y fueron imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego; amenazas; violación de domicilio y daño simple, en calidad de coautores. La causa, que en un principio estaba caratulada como tentativa de homicidio, se agravó con la muerte de Caballero y ahora serán investigados por el crimen.

En tanto que, a pedido del fiscal Iván Grassi, el juez resolvió un año de prisión preventiva para Lara y Arancibia, que deberá ser cumplida en el Servicio Penitenciario Provincial. El mismo plazo se definió para la investigación penal preparatoria.

Durante este tiempo, el Ministerio Público Fiscal continuará recabando evidencia y realizando pericias, de balística, ADN, registros de cámaras de seguridad y otras medidas, con el objetivo de esclarecer el crimen y llevar a juicio a los implicados.

