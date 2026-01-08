"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Nocaut

Video: piñas y nocaut en un partido de hockey sobre hielo

Mathieu Olivier, de Colombus Blue Jackets, dejó nocaut a Ryan Reaves, de San José Sharks, en pleno partido. El noqueado se recuperó y pudo terminar el partido.

El jugador canadiense de Colombus Blue Jackets, Mathieu Olivier, noqueó de una trompada a su rival de San José Sharks, Ryan Reaves, en un partido correspondiente a la National Hockey League (NHL).

El incidente se dio tras el descuento de Colombus Blue Jackets en manos de Zach Werenski. Luego de este tanto, Olivier y Reaves se sacaron los guantes, soltaron los palos y se trenzaron a golpes de puños con la anuencia del árbitro.

Te puede interesar...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNmx/status/2008924289559392513&partner=&hide_thread=false

La pelea entre ambos finalizó cuando Olivier noqueó de una trompada a Reaves en el centro de la pista dejándolo tendido e inmóvil durante algunos segundos. Sin embargo, tras ser evaluado en el vestuario, volvió a la cancha en el tercer período y completó cinco turnos más luego de superar el protocolo de conmoción cerebral.

Este tipo de combates siguen sucediendo ya que, desde 1922, rige la regla 56 la cual castiga las peleas con cinco minutos de penalización, pero sin expulsión. Para que el duelo sea válido, los jugadores deben soltar los palos, quitarse los guantes y detenerse cuando una de sus rodillas toca el suelo, sin intervención de terceros.

Finalmente, el partido siguió su curso y San José terminó ganando el partido 5-2 en el SAP Center.

Temas

Te puede interesar