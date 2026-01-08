Video: piñas y nocaut en un partido de hockey sobre hielo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNmx/status/2008924289559392513&partner=&hide_thread=false Apenas es 7 de enero pero ya tenemos candidata a pelea del año en la NHL



Ryan Reaves vs Mathieu Olivier pasará a la historia pic.twitter.com/0EOgEswa1f — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 7, 2026

La pelea entre ambos finalizó cuando Olivier noqueó de una trompada a Reaves en el centro de la pista dejándolo tendido e inmóvil durante algunos segundos. Sin embargo, tras ser evaluado en el vestuario, volvió a la cancha en el tercer período y completó cinco turnos más luego de superar el protocolo de conmoción cerebral.

Este tipo de combates siguen sucediendo ya que, desde 1922, rige la regla 56 la cual castiga las peleas con cinco minutos de penalización, pero sin expulsión. Para que el duelo sea válido, los jugadores deben soltar los palos, quitarse los guantes y detenerse cuando una de sus rodillas toca el suelo, sin intervención de terceros.

Finalmente, el partido siguió su curso y San José terminó ganando el partido 5-2 en el SAP Center.