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Piden 14 años para el changarín acusado de abusar de una adolescente en Caucete

Se celebró la audiencia de control de acusación y la causa irá a juicio.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI completó la etapa de investigación y formalizó el pedido de 14 años de prisión para el changarín acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente en el departamento.

En diálogo con la prensa, el funcionario de la UFI ANIVI, Dr. Mariano Juárez, confirmó que se celebró la audiencia de control de acusación y que la causa quedó formalmente elevada a la Oficina Judicial para la fijación de la fecha del debate oral y público.

Cómo ocurrió el hecho investigado

De acuerdo con la investigación, el episodio ocurrió después de que el acusado conociera a la joven a través de una red social. La Fiscalía sostiene que, aprovechándose de su discapacidad intelectual, la convenció para encontrarse con él y luego la llevó hasta el Hotel Brescia, donde habría cometido el abuso sexual.

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La denuncia dio origen a una investigación que incluyó declaraciones testimoniales, pericias médicas y psicológicas, además de otras medidas probatorias que permitieron avanzar con la acusación.

"Es una causa de, se le está pidiendo 14 años de prisión al imputado. El delito es de abuso sexual con acceso carnal y estamos hablando de una víctima con discapacidad", explicó el fiscal Mariano Juárez, agregando que "ha llevado mucha investigación, se han pedido presiones de pericia, por eso se ha demorado un poco más de lo previsto".

Detención en Mendoza y rechazo a la domiciliaria

El acusado llegará al banquillo de los acusados privado de la libertad. Tras el hecho, el sujeto fue localizado y detenido en la provincia de Mendoza —donde residía y trabajaba—, registrando además una condena de ejecución condicional en dicha provincia por otros delitos.

Semanas atrás, la Justicia también rechazó un pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa, que pretendía que el imputado cumpliera la medida cautelar en la vivienda de un familiar en Luján de Cuyo.

Respecto a su situación procesal actual, el fiscal precisó: "Se renovó la prisión preventiva hasta tanto que termine el debate, toda vez que no se opuso la defensa y este Ministerio Público, para resguardar el proceso penal, pidió esta cautelar".

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