Más vuelos y nuevos destinos: JetSMART confirmó su llegada a San Juan

En ese marco, JetSMART prevé incrementar su capacidad operativa en un 40% durante la temporada estival, con el objetivo de fortalecer su presencia en el país y consolidarse dentro del segmento low cost.

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La expansión contempla la incorporación de nuevas rutas nacionales, entre las que aparecen San Juan, Posadas, Santiago del Estero y Jujuy. La decisión representa una oportunidad para mejorar la conectividad de la provincia con otros puntos del país y ampliar la oferta de vuelos disponibles para pasajeros y turistas.

Además, la empresa anunció una mayor presencia en el mercado regional, con más frecuencias y conexiones hacia Chile, Perú y Brasil.

Durante 2025, JetSMART alcanzó una participación cercana al 23% del mercado de cabotaje, superando a Flybondi y posicionándose como la segunda aerolínea del país detrás de Aerolíneas Argentinas.

El crecimiento de la firma se da en un contexto de transformación del sector aerocomercial argentino, donde las compañías de bajo costo ya concentran cerca del 40% del tráfico doméstico.

Sin embargo, la expansión también ocurre en un escenario complejo para la actividad. Según datos recientes, durante mayo de 2026 los vuelos de cabotaje registraron una caída interanual cercana al 14%, mientras que la oferta de asientos disminuyó alrededor del 15% y la cantidad de pasajeros transportados retrocedió más del 12%.

Pese a ese panorama, JetSMART mantiene expectativas de crecimiento impulsadas por la mayor apertura y competencia que experimentó el sector en los últimos años.

La compañía considera que existe margen para seguir incorporando pasajeros al transporte aéreo, especialmente dentro del segmento low cost, que permitió a miles de usuarios acceder por primera vez a viajes en avión gracias a tarifas más accesibles.

Con la incorporación de nuevas aeronaves, más destinos y una mayor oferta regional, la empresa busca fortalecer su posición en el mercado argentino y consolidarse como uno de los principales actores de la industria aérea.