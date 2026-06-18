Personas privadas de la libertad que se encuentran bajo el régimen de salidas transitorias comenzaron a realizar trabajos de refacción y recuperación en la Capilla del Carmen. La iniciativa forma parte del proyecto “Refaccionando Espacios Comunitarios”, impulsado por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), con el objetivo de que los internos aporten mano de obra en beneficio de la sociedad mientras fortalecen su capacitación laboral y su reinserción social.
Presos con salidas transitorias refaccionaron la histórica Capilla del Carmen
La iniciativa, impulsada por el Servicio Penitenciario Provincial, busca recuperar el emblemático espacio comunitario.