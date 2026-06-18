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Presos con salidas transitorias refaccionaron la histórica Capilla del Carmen

La iniciativa, impulsada por el Servicio Penitenciario Provincial, busca recuperar el emblemático espacio comunitario.

Personas privadas de la libertad que se encuentran bajo el régimen de salidas transitorias comenzaron a realizar trabajos de refacción y recuperación en la Capilla del Carmen. La iniciativa forma parte del proyecto “Refaccionando Espacios Comunitarios”, impulsado por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), con el objetivo de que los internos aporten mano de obra en beneficio de la sociedad mientras fortalecen su capacitación laboral y su reinserción social.

Los internos trabajarán en la puesta en valor de este emblemático edificio religioso y comunitario, ubicado en la intersección de la Avenida de Circunvalación y calle Matías Zaballa. Las tareas planificadas incluyen trabajos de albañilería, pintura, mantenimiento general y la recuperación de distintos sectores del inmueble que presentaban deterioro.

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Para el desarrollo de la obra, las autoridades dispusieron un dispositivo de seguridad y acompañamiento permanente que custodiará a los trabajadores. El equipo de control está integrado por dos efectivos especializados en albañilería, un técnico en ecohigiene y seguridad, dos celadores, un responsable del proyecto, dos agentes de requisa y dos efectivos encargados del traslado diario, garantizando así las condiciones de seguridad durante toda la intervención.

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Desde el Servicio Penitenciario destacaron que la propuesta busca consolidar hábitos laborales, promover la responsabilidad y generar experiencia de trabajo en contextos reales, fomentando valores como el compromiso y el trabajo en equipo.

Se estima que la intervención en la capilla tendrá una duración aproximada de 35 días. A través de este programa, se intenta fortalecer el vínculo entre las instituciones y la sociedad, transformando el esfuerzo de los internos en una acción concreta de impacto directo para los vecinos de la zona.

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