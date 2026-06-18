Presos con salidas transitorias refaccionaron la histórica Capilla del Carmen

Los internos trabajarán en la puesta en valor de este emblemático edificio religioso y comunitario, ubicado en la intersección de la Avenida de Circunvalación y calle Matías Zaballa. Las tareas planificadas incluyen trabajos de albañilería, pintura, mantenimiento general y la recuperación de distintos sectores del inmueble que presentaban deterioro.

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Para el desarrollo de la obra, las autoridades dispusieron un dispositivo de seguridad y acompañamiento permanente que custodiará a los trabajadores. El equipo de control está integrado por dos efectivos especializados en albañilería, un técnico en ecohigiene y seguridad, dos celadores, un responsable del proyecto, dos agentes de requisa y dos efectivos encargados del traslado diario, garantizando así las condiciones de seguridad durante toda la intervención.