"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Trail running

Corren por un sueño: dos sanjuaninos buscan llegar al Mundial de Trail en España

Andrea Názara y Franco Oro buscan recaudar fondos para representar a Argentina en el Mundial de Montaña y Trail Canfranc/Pirineos 2025. La clínica incluye entrenamiento, charla técnica y acceso a una carrera.

Con el objetivo de representar a la Argentina en el Mundial de Montaña y Trail que se realizará en septiembre de 2025 en Canfranc, Pirineos (España), los atletas sanjuaninos Andrea Názara y Franco Oro lanzaron una iniciativa solidaria que combina deporte y colaboración.

Se trata de una clínica de trail running que se llevará a cabo el próximo 15 de agosto a las 19 horas en el Hotel Albertina, con una jornada teórica a cargo de profesionales del deporte. La parte práctica será el sábado 16 de agosto con una experiencia en terreno: el desafío del kilómetro vertical, uno de los formatos más exigentes de montaña, en el circuito de la carrera “Tierra de Gigantes”.

andrea nazara

Además, quienes colaboren con la compra de un número para el sorteo organizado por los atletas no solo participarán por premios, sino que tendrán acceso libre a la clínica y a la carrera. “Queríamos agradecer a quienes nos dan una mano, y pensamos en una actividad que deje algo más que un número comprado”, expresó Andrea Názara.

Te puede interesar...

El objetivo es claro: recaudar fondos que permitan cubrir los costos del viaje, estadía e inscripción al Campeonato Mundial de Montaña y Trail Running Canfranc/Pirineos 2025, una competencia de altísimo nivel en la que ambos ya fueron convocados para representar al país.

Más información sobre la clínica, la carrera y el sorteo está disponible en los canales oficiales de los atletas.

Temas

Te puede interesar