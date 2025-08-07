Con el objetivo de representar a la Argentina en el Mundial de Montaña y Trail que se realizará en septiembre de 2025 en Canfranc, Pirineos (España), los atletas sanjuaninos Andrea Názara y Franco Oro lanzaron una iniciativa solidaria que combina deporte y colaboración.
Corren por un sueño: dos sanjuaninos buscan llegar al Mundial de Trail en España
Andrea Názara y Franco Oro buscan recaudar fondos para representar a Argentina en el Mundial de Montaña y Trail Canfranc/Pirineos 2025. La clínica incluye entrenamiento, charla técnica y acceso a una carrera.