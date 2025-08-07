Corren por un sueño: dos sanjuaninos buscan llegar al Mundial de Trail en España

Se trata de una clínica de trail running que se llevará a cabo el próximo 15 de agosto a las 19 horas en el Hotel Albertina, con una jornada teórica a cargo de profesionales del deporte. La parte práctica será el sábado 16 de agosto con una experiencia en terreno: el desafío del kilómetro vertical, uno de los formatos más exigentes de montaña, en el circuito de la carrera “Tierra de Gigantes”.

andrea nazara

Además, quienes colaboren con la compra de un número para el sorteo organizado por los atletas no solo participarán por premios, sino que tendrán acceso libre a la clínica y a la carrera. “Queríamos agradecer a quienes nos dan una mano, y pensamos en una actividad que deje algo más que un número comprado”, expresó Andrea Názara.