Dolor en las redes por el hallazgo sin vida del fotográfo Alberto Quiroga

Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios que brinde consuelo, fortaleza y paz a todos sus seres queridos ante tan irreparable pérdida.

Hacen llegar sus más sinceras condolencias el Sr. Intendente Rodolfo Jalife, el Sr. Diputado Juan Carlos Quiroga Moyano, Sres. Concejales, Secretarios, Directores, todo el personal municipal y sus compañeros de trabajo, quienes comparten el dolor de su partida y se unen en un respetuoso acompañamiento a su familia.

Que descanse en paz."

El cuerpo de Quiroga fue encontrado este domingo por la tarde en una finca ubicada en la zona de Santa Rosa, en inmediaciones de calle 6 y Costa Canal, a casi dos mil metros hacia el interior, dentro de la localidad de Las Casuarinas.

El descubrimiento se produjo cerca de las 16:20, cuando dos jóvenes que recorrían la propiedad dieron aviso al 911 tras encontrar el cuerpo entre la vegetación. Según confirmaron fuentes policiales, el fotógrafo yacía boca arriba, con el casco colocado y con la motocicleta sobre la zona de la cadera, una escena que llamó la atención de los investigadores y que será clave en el análisis pericial.

Con la confirmación del hallazgo, la causa ingresa ahora en una etapa decisiva. Los peritos trabajan para reconstruir los últimos movimientos de Quiroga y establecer con precisión las circunstancias de su muerte, mientras avanzan las pericias forenses y la correspondiente autopsia.