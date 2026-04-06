Un violento episodio en Gran Hermano llevó a un triple sanción

La sanción no tardó en llegar y fue contundente. “Ya formás parte de la placa de la semana que viene, no podés nominar ni participar de la prueba del liderazgo. Esa es mi decisión”, le comunicó Gran Hermano a Pincoya, marcando un antes y un después dentro del juego.

Pero eso no fue todo. En paralelo, el reality decidió aplicar un castigo grupal por reiteradas faltas al reglamento, específicamente por no respetar el protocolo ante los gritos provenientes del exterior.

“Por culpa de los desobedientes, la sanción es para todos. Me sorprenden que no sean capaces entre ustedes de formar acuerdos básicos para no ser afectados por la indisciplina, son adultos”, expresó con firmeza la voz de Gran Hermano.

Como consecuencia, el golpe impacta directamente en la dinámica cotidiana de la casa: “Les saco el 50% del presupuesto semanal y solo van a disponer de 2 minutos y medio para la compra”, anunció.

El episodio no solo deja a una participante en la cuerda floja, sino que también tensiona al máximo la convivencia, en una semana que promete ser explosiva dentro del reality.

Cómo fue el terrible cruce entre Tamara Paganini y Pincoya en Gran Hermano

Jennifer "Pincoya" Torres y Tamara Paganini protagonizaron una tremenda discusión el domingo por la tarde que llenó de tensión a toda la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Todo empezó cuando la chilena acusó a Tamara de tirarle una taza de agua hirviendo en la pierna cuando estaba tomando café y tras esto se dirigió directamente al confesionario para pedir la asistencia de un médico.

"Jefe abrame la puerta la puerta porque el agua está caliente necesito médico. Gran Hermano necesito médico porque me quemaron con agua caliente", repetía preocupada la Pincoya.

Luego, ante la consulta de sus compañeros sobre qué había sucedido, la Pincoya explicó: "La Tamara me tiró la taza de agua hirviendo porque yo le mandé un pollo, lo escupí, por pasar", reconociendo su reacción contra contra su compañera.

Y volvió a repetir por la asistencia médica: "Primero auxilio que venga personal. No me voy a tirar agua fría para que se haya ampolla, que venga el médico y que me atienda".

"Me tiró agua caliente, estaba tomando café. Todas las veces yo estoy secando ropa y me va tirar el lavarropas y yo le fui a decir que pare", siguió Pincoya muy enojada con Tamara Paginini.

El video se viralizó rápidamente en la red social X y en otro momento se observa cómo la Pincoya va a buscar a Tamara a la habitación muy enojada y la enfrenta cara a cara tras ese episodio: "¿A tí qué te pasa conmigo?", la increpó.

Y Paganini se defendió sorprendida ante esa avanzada de su compañera: "¿Qué haces por qué me empujas?". "Dos veces me has sacado las cosas de la lavadora", le dijo enojadísima la chilena y luego la cámara de la transmisición salió de ese ambiente. Habrá que esperar ahora si habrá algún tipo de sanción por parte de Big para las participantes tras el fuerte encontronazo.