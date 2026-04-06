Del 6 al 10 de abril: calendario de pagos, cuánto cobrar y quiénes pueden reclamar

Entre el lunes 6 y el jueves 9 de abril no aparece todavía el arranque fuerte del calendario general. La fecha que activa la semana es el viernes 10, cuando cobran PNC con DNI 0 y 1, jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI 0 y AUH con DNI 0. Ahí empieza el movimiento real del mes.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el cronograma continúa así: DNI 0 y 1, 10 de abril; DNI 2 y 3, 13 de abril; DNI 4 y 5, 14 de abril; DNI 6 y 7, 15 de abril; DNI 8 y 9, 15 de abril. Es uno de los primeros grupos en entrar al calendario y por eso concentra muchas consultas al comienzo del mes.

Para jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, el esquema queda repartido desde el 10 al 23 de abril.

El viernes 10 abre con DNI 0, y después siguen los demás documentos en los días posteriores. En cambio, quienes cobran haberes superiores a la mínima recién empiezan a percibirlos desde el 24 de abril.

La AUH también arranca el 10 de abril con DNI 0 y se extiende por terminación de documento hasta el 23 de abril. En este caso, además del pago principal, muchas consultas vuelven a girar alrededor de la Prestación Alimentar, que ANSES liquida automáticamente cuando corresponde.

Cuánto se cobra en abril según la prestación

En jubilaciones y pensiones, abril llega con aumento y con bono extraordinario confirmado. La mínima con bono queda en $450.319,31, la PUAM con bono en $374.255,44 y las PNC por invalidez o vejez con refuerzo en $336.223,52. Para quienes superan la mínima, el bono no desaparece de golpe: se paga de forma proporcional hasta el tope fijado por la norma.

En asignaciones, la AUH sigue con un valor general en torno a $136.664/$136.666, pero el ingreso directo mensual ronda los $109.331,20/$109.332,80 por la retención del 20%.

La diferencia no se pierde, aunque no entra mes a mes: se libera con la acreditación de la Libreta.

Además, quienes cobran AUH y cumplen los requisitos siguen recibiendo la Prestación Alimentar. ANSES la liquida para titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive, AUH por hijo con discapacidad sin límite de edad, Asignación por Embarazo y PNC para madres de 7 hijos.

Quiénes pueden reclamar en ANSeS y cómo hacerlo

En ANSeS, uno de los reclamos más frecuentes sigue siendo el de haberes impagos. Jubilados y pensionados que no hayan cobrado pueden iniciar el trámite por Atención Virtual, dentro de la opción “Reclamar un beneficio no cobrado”. Ese canal sigue disponible para revisar depósitos que no se acreditaron.

También existe una vía específica para AUH. ANSES indica que los titulares de la Asignación Universal por Hijo pueden hacer un reclamo si tienen inconvenientes con el cobro.

Ese punto vuelve a ser importante en abril porque el inicio del calendario concentra dudas por pagos pendientes, datos desactualizados o diferencias en la liquidación.