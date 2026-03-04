Convocan a ONG a participar de la Feria Agroproductiva

La Dirección de Cultos y ONG del Ministerio de Gobierno explicó que las organizaciones que participen contarán con un espacio específico para que puedan exponer su labor y difundir sus proyectos comunitarios, para lo cual deberán contar con su previo registro en el RUCO. Las inscripciones para colaborar en la Feria Agroproductiva se realizan con fecha límite del 6 de marzo a las 12 hs a través de este enlace.

Más información a través del correo de la Dirección, [email protected] o por vía telefónica a los números 4307206/7200/7201, de 8 a 14 hs.