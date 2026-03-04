El Ministerio de Gobierno informó de la convocatoria para ONG locales, que se encuentren inscriptas en el Registro Único de Cultos y ONG (RUCO) a participar de la próxima edición de la Feria Agroproductiva. Esta actividad tendrá lugar el sábado 7 de marzo en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, en horario de 9.30 a 13.30 hs.
Convocan a ONG a participar de la Feria Agroproductiva
La tercera edición del año del evento reunirá nuevamente a productores, artesanos y organizaciones civiles de la provincia.