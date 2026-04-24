Canales de aire rinden homenaje a Luis Brandoni con sus películas este fin de semana

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"El cuento de las comadrejas", dirigido por Juan José Campanella en 2019, fue reconocido con múltiples nominaciones a los Premios Goya. Esta producción española también cuenta con un elenco que incluye a Graciela Borges, Oscar Martínez, Marcos Mundstock, Clara Lago y Nicolás Francella. La comedia negra narra la vida de una gran actriz de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su carrera, un guionista frustrado y un viejo director que conviven entre risas y sarcasmos.

Por otro lado, "Esperando la carroza" es considerada una de las comedias más emblemáticas del cine argentino. Esta renovación de clásicos busca acercar estas historias a nuevas generaciones, abordando el humor negro y transformando lo cotidiano en anécdotas memorables.

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Estrenada en 1985, la película incluye un elenco destacado con Antonio Gasalla, China Zorrilla, Betiana Blum, Mónica Villa, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, Julio De Grazia y Lidia Catalano. Aunque en su estreno no tuvo gran éxito ni recibió buenas críticas, con el tiempo se ha convertido en un clásico del cine argentino, memorable por sus frases icónicas.

Finalmente, "Mi obra maestra", dirigida por Gastón Duprat, cuenta con las actuaciones de Guillermo Francella y Luis Brandoni. Esta película ganó reconocimiento internacional al ser seleccionada para participar en la 75.ª edición del Festival de Venecia. La historia sigue a un galerista de arte encantador y un pintor hosco que se encuentran en un contexto de decadencia y aislamiento social.