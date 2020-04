Controles y multas a las empresas de colectivos que suben más pasajeros de lo permitido

La semana pasada, sectores empresarios y sindicales acordaron con el Ministerio de Gobierno las nuevas medidas en el transporte público de pasajeros en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. A cinco días del pacto, detectaron que algunas de las medidas en colectivos no se cumplen y analizan multas para las empresas.

Las medidas acordadas que se deben aplicar en las unidades, son: colocar mayor cantidad de botes de gel; ejecutar la modalidad de ingreso por la puerta trasera de la unidad; comprar máscaras para choferes; reducción de frecuencia de colectivos los fines de semana en 40%; refuerzo en hora pico; cierre de perímetro de la primera fila de asiento y refuerzo de limpieza de la unidad por parte de los conductores en la cabina y en los espacios comunes.

Según manifestó el secretario de Tránsito, Jorge Armendáriz, no son ajenos a las denuncias y reclamos que reciben porque no se respeta lo acordado en las unidades y desde el lunes comenzaron con los operativos de control de colectivos en las calles. “Más allá de controlar, la idea es que respeten las normas dictadas porque no deben llevar más gente de la debida, o pasajeros parados o sin mantener la distancia mínima”, subrayó.

Por otro lado, el funcionario dijo que “llamó la atención la cantidad de gente que se está movilizando. Todo está previsto para que no sea así, pero lamentablemente salen”, dijo.