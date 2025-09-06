"
Continúa la poda en Capital: este es el cronograma semanal

El operativo de poda será del 8 al 14 de septiembre en múltiples barrios y zonas clave de Capital.

La Municipalidad de Capital informó el cronograma del operativo de poda urbana, que se llevará a cabo del lunes 8 al domingo 14 de septiembre en diferentes sectores de la Ciudad.

Lunes 8 de septiembre

Poda – Mañana: Cuadrante Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Ignacio de la Roza y General Soler.

Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.

Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.

Desratización – Turno Tarde: Ignacio de la Roza, Paula Albarracín, Libertador, Alvear y calles internas.

Desinsectación – Mañana: 9 de Julio, Av. Rawson, Maipú, Pueyrredón, Aristóbulo del Valle y calles internas.

Martes 9 de septiembre

Poda – Mañana: Cuadrante Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Ignacio de la Roza y General Soler.

Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.

Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.

Desratización – Turno Tarde: Ignacio de la Roza, Alvear, Libertador, Urquiza y calles internas.

Miércoles 10 de septiembre

Poda – Mañana: Cuadrante Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Ignacio de la Roza y General Soler.

Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.

Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.

Desratización – Turno Tarde: Ignacio de la Roza, Urquiza, Libertador, España y calles internas.

Jueves 11 de septiembre

Poda – Mañana: Barrio Wilkinson.

Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.

Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.

Desratización – Turno Tarde: Libertador, Urquiza, 25 de Mayo, España y calles internas.

Viernes 12 de septiembre

Poda – Mañana: Villa Uliarte.

Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.

Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.

Desinsectación – Mañana: Atención de pedidos particulares del sistema de reclamos.

Desratización – Tarde: Atención de pedidos particulares del sistema de reclamos.

Sábado 13 de septiembre

Poda – Mañana: Cuadrante Maipú, Av. Rawson, Av. Libertador y Pueyrredón.

Desratización – Tarde: Mercado de Abasto y Feria Municipal.

Domingo 14 de septiembre

Poda – Mañana: Cuadrante Maipú, Av. Rawson, Av. Libertador y Pueyrredón.

Temas

