Continúa la poda en Capital: este es el cronograma semanal

Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.
Desratización – Turno Tarde: Ignacio de la Roza, Paula Albarracín, Libertador, Alvear y calles internas.
Desinsectación – Mañana: 9 de Julio, Av. Rawson, Maipú, Pueyrredón, Aristóbulo del Valle y calles internas.
Martes 9 de septiembre
Poda – Mañana: Cuadrante Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Ignacio de la Roza y General Soler.
Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.
Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.
Desratización – Turno Tarde: Ignacio de la Roza, Alvear, Libertador, Urquiza y calles internas.
Miércoles 10 de septiembre
Poda – Mañana: Cuadrante Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Ignacio de la Roza y General Soler.
Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.
Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.
Desratización – Turno Tarde: Ignacio de la Roza, Urquiza, Libertador, España y calles internas.
Jueves 11 de septiembre
Poda – Mañana: Barrio Wilkinson.
Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.
Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.
Desratización – Turno Tarde: Libertador, Urquiza, 25 de Mayo, España y calles internas.
Viernes 12 de septiembre
Poda – Mañana: Villa Uliarte.
Poda – Tarde: Barrio Chacabuco.
Poda – Noche: Mendoza, Cte. Cabot, General Acha y Lateral Sur de Circunvalación.
Desinsectación – Mañana: Atención de pedidos particulares del sistema de reclamos.
Desratización – Tarde: Atención de pedidos particulares del sistema de reclamos.
Sábado 13 de septiembre
Poda – Mañana: Cuadrante Maipú, Av. Rawson, Av. Libertador y Pueyrredón.
Desratización – Tarde: Mercado de Abasto y Feria Municipal.
Domingo 14 de septiembre
Poda – Mañana: Cuadrante Maipú, Av. Rawson, Av. Libertador y Pueyrredón.