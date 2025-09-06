Un grupo de amigos chocó contra un tren: hay 3 muertos

Según confirmaron tanto la Policía Departamental Islas como el jefe comisario Jorge Moreyra al Elonce, “dos fueron rescatados de entre los hierros retorcidos: uno falleció durante el traslado y el otro fue derivado al hospital de Gualeguay”.

Según el medio local, las tres víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45), de la localidad de Tres Arroyos, en Buenos Aires.

Pesalaccia y Dannunzio perdieron la vida dentro del vehículo, producto del mismo violento impacto, mientras que Christiansen murió más tarde producto de las heridas sufridas en el accidente cuando era atendido por personal de emergencia.

El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), permanece internado y sedado en el Hospital San Antonio de Gualeguay tras sufrir una fractura de fémur en la pierna izquierda.

En cuanto al maquinista y su acompañante, ambos oriundos de Basavilbaso, ninguno sufrió heridas.

De acuerdo con la hipótesis del comisario, se trataba de un grupo de amigos, dado que “todos tienen la misma edad, que viajaban hacia Gualeguay a pescar porque en la camioneta estaban todos los equipos de pesca”, dijo.

En el vehículo siniestrado, como aún permanecían los cuerpos de dos de los ocupantes, los equipos de emergencia de Policía, Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos, y personal de salud ejecutaron las tareas de extracción correspondientes.

Las primeras pericias buscan determinar la mecánica exacta de la colisión en este tramo ferroviario, una zona donde la falta de barrera y de señalización sonora ha generado preocupación entre quienes frecuentan el sector.

“En el cruce ferroviario hay señalización vertical y horizontal que indica el paso a nivel del tren y la reducción de velocidad, pero las personas que no son de la zona no lo conocen”, relató Marcelo Paredes, jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas. Remarcó que “no hay barrera ni señalización sonora”.

En cuanto a la frecuencia del tránsito ferroviario, Paredes explicó: “El tren pasa de forma diaria o semanal, hasta tres o cuatro veces por día y sin horario establecido porque se trata de un tren de carga”.

Sobre la cantidad de accidentes en esa sección de la Ruta Nacional 12, el jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas precisó que “hace al menos 15 años no ocurría un accidente de similares características”.

“Los siniestros viales se producen porque los conductores no bajan la velocidad y despistan. La traza vial tiene pequeñas oscilaciones y, si se supera la velocidad máxima recomendada, se pierde el control del vehículo y se termina despistando o volcando”, sentenció Paredes sobre los peligros del tránsito en la zona.