Zeballos y Granollers, campeones en dobles del US Open

La final en el Arthur Ashe estuvo marcada por la tensión, ya que los británicos tuvieron todo para liquidarlo cuando ganaban 5-4 y contaban con tres puntos de partido. Sin embargo, Zeballos y Granollers se aferraron a la ilusión, levantaron las pelotas de campeonato y, en el game siguiente, quebraron para tomar ventaja definitiva.

“Es increíble estar aquí, no puedo creer que hayamos ganado el Abierto de Estados Unidos”, expresó Zeballos conmovido tras recibir el trofeo. Granollers, por su parte, destacó la unión y la perseverancia que los llevó a lo más alto.

Por otro lado, el cordobés Gustavo Fernández (4º del ranking mundial) rozó la gloria en Nueva York, pero se quedó a las puertas de conquistar el único Grand Slam que le falta en su carrera.

El “Lobito” dispuso de cuatro match points ante el japonés Tokito Oda, número uno del mundo, pero no logró concretarlos y terminó cayendo por 6-2, 3-6 y 7-6 (13-11 en el super-tiebreak).