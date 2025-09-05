La Feria Agroproductiva de San Juan cumple 12 años con un gran encuentro

En un acto significativo, el Municipio de la Capital entregará la Declaración de Interés Cultural, Turístico, Productivo y Social Municipal a la feria, un reconocimiento a más de una década de fomentar la economía regional y ser un punto de encuentro comunitario.

El plato fuerte de la celebración lo pondrá el reconocido chef Mauricio Barón, quien sorprenderá al público con dos preparaciones para degustación: una exquisita reducción de Malbec con dulce de alcayota y frutos secos y un innovador tomaticán sobre sopaipilla con aceitunas y aceite de oliva. Cabe destacar que todos los ingredientes serán aportados por los mismos feriantes, destacando la calidad de la materia prima local.

La jornada estará acompañada por la música de Candelaria Mallea y Angello Muñoz, quienes le pondrán el ritmo a una mañana que promete ser de disfrute para toda la familia.

Como es tradición, el evento cerrará con el sorteo de combos armados con productos de la feria. Además, varios organismos e instituciones públicas se sumarán a la propuesta con stands informativos y servicios gratuitos para la comunidad:

• Instituto Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas: Promoción de carreras de nivel superior.

• Ministerio de Salud Pública: Vacunatorio Central para actualizar el calendario de vacunación.

• Secretaría de Tránsito y Transporte: Entrega y asesoramiento sobre la Tarjeta SUBE.

La Feria Agroproductiva de San Juan reafirma así su rol como un espacio clave para la producción local, la cultura y la comunidad, invitando a todos a ser parte de esta celebración.