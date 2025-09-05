"
San Juan 8 > San Juan > muerte

Esperan la autopsia para esclarecer la muerte del martillero

El hombre de 47 años presenta signos de cortes en su cuerpo, pero no de violencia ejercida por terceros. A pesar de ello, no se descarta ninguna hipótesis y esperan la autopsia.

La justicia sanjuanina investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado sin vida en unas oficinas ubicadas sobre calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain, en Capital. El fiscal del caso confirmó que se trata de Sebastián Martiré, un martillero de 47 años.

Según fuentes oficiales, el cuerpo presentaba varios cortes, aunque los investigadores aclararon que no se observaron signos evidentes de violencia ejercida por terceros.

No obstante, desde la Unidad Fiscal de Delitos Especiales informaron que no se descarta ninguna hipótesis y que será la autopsia la que determine con precisión las causas del fallecimiento.

Mientras tanto, personal de Criminalística continúa trabajando en el lugar, recolectando pruebas y testimonios que ayuden a reconstruir los momentos previos a la muerte del profesional. Se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles del hecho.

