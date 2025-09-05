La justicia sanjuanina investiga la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado sin vida en unas oficinas ubicadas sobre calle Brasil, entre Lavalle y Aberastain, en Capital. El fiscal del caso confirmó que se trata de Sebastián Martiré, un martillero de 47 años.
Esperan la autopsia para esclarecer la muerte del martillero
El hombre de 47 años presenta signos de cortes en su cuerpo, pero no de violencia ejercida por terceros. A pesar de ello, no se descarta ninguna hipótesis y esperan la autopsia.