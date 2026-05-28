Defensa al Consumidor implementó audiencias virtuales para facilitar el acceso

Hasta el momento, los ciudadanos podían realizar las denuncias en las delegaciones departamentales, pero posteriormente estaban obligados a trasladarse hasta las oficinas centrales del Centro Cívico para participar de las audiencias. Esta situación implicaba pérdida de tiempo, costos de transporte, dificultades para obtener turnos y, en muchos casos, el abandono del reclamo por falta de recursos.

Con la incorporación de las audiencias virtuales, la Dirección busca garantizar una mayor equidad territorial en el acceso a la justicia del consumidor, permitiendo que los vecinos de distintos puntos de la provincia puedan continuar sus trámites sin alejarse de sus departamentos.

Desde el organismo destacaron que la medida representa un avance hacia una administración más inclusiva, descentralizada y cercana a la comunidad, fortaleciendo el derecho de los consumidores a acceder a una tutela efectiva sin importar la distancia geográfica.