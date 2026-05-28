La Dirección de Defensa al Consumidor, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, puso en marcha un sistema de audiencias conciliatorias virtuales con el objetivo de acercar el servicio a toda la comunidad y evitar que los ciudadanos deban trasladarse hasta el Centro Cívico.
Defensa al Consumidor implementó audiencias virtuales para facilitar el acceso
La nueva modalidad beneficiará especialmente a los consumidores que residen en departamentos alejados, quienes hasta ahora debían viajar a la ciudad de San Juan para participar de las audiencias presenciales vinculadas a sus reclamos.