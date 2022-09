Conmoción en redes sociales por la muerte de la esteticista y su hijo

Rápidamente las redes sociales fueron el lugar en el que decenas de colegas de María Alejandra Villegas, amigas y familia volcaron su dolor por la muerte de la profesional y de su hijo, Vito Prado Villegas.

“Ale.. colega, amiga Eras luz, te lo decía siempre.. gracias por este tiempo compartido! Nunca voy a olvidar que fuiste la primer persona que confío en mí y que me abrió las puertas de su querido Cuidarte.. te lo decía y agradecía siempre! Me dejaste tu huella..”, escribió una amiga de Alejandra en su cuenta de Facebook.

“Gracias Por haber confiado en mí desde el primer día que me viste llegar, éramos más que tus alumnas y vos eras más que la Dueña de Cuidarte donde comenzaron mis sueños.. Gracias por cada palabra, por tu luz, por tus sonrisas, tu belleza que tanto te caracteriza.. Aun no lo puedo creer.. No era tu momento, no lo era...”, fue otro de los mensajes de exalumnas de María Alejandra ya que también se dedicaba a la capacitación en estética.

El caso

Un llamado al 911 alertó de lo que pasaba en el interior del departamento. Al llegar al lugar, personal de la UFI Delitos Especiales, junto con personal de las Divisiones Criminalística y Homicidios de la Policía de San Juan, constató la existencia de dos personas fallecidas: María Alejandra Villegas y su hijo Vito Giovanni Prado Villegas, de 2 años y medio de edad.

Una vez que los investigadores ingresaron al interior de la vivienda encontraron el calefón encendido a su máxima potencia, mientras que la ducha portátil del baño estaba abierta despidiendo abundante agua caliente en un fuentón.

El cuerpo de la mujer estaba en una habitación junto al baño, mientras que el pequeño se encontraba en otra. Ambos presentaban restos de sangre en la nariz, además, no se evidenciaron signos de violencia externos en ninguno de los dos.

Los datos recopilados indican que la expareja de la mujer llegó al departamento y comenzó a golpear la puerta, al no recibir respuesta ingresó por la fuerza.

Una vecina del piso superior de la vivienda en cuestión, escuchó que el hombre comenzó a pedir ayuda de forma desesperada.

Tras dar aviso al 911, los servicios de emergencias confirmaron la muerte de la madre y el pequeño, en tanto el hombre fue trasladado descompuesto, por la escena con la que se encontró, al Servicio de Urgencia del Hospital Rawson para su atención médica. Además, se vivieron momentos desgarradores cuando familiares de las víctimas arribaron al lugar.