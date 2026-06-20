Conflicto con La Rioja: "No hemos tenido comunicación; estamos dispuestos al diálogo"

Tras ser consultados sobre qué fundamentos se basa el Gobierno de La Rioja para hacer los reclamos, el fiscal respondió: “Desconozco, creo que son antecedentes históricos que quieren hacer valer actualmente, pero en el medio de esta legislación nacional, válida y jurídicamente sostenida, que ya predeterminó los límites y nosotros tenemos esa base y ese sustento, no tenemos otros elementos. Tampoco hemos tenido ninguna comunicación, por lo menos de lo que hace a mi parte como fiscal de Estado con mi par de la vecina provincia. Por el momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación”, resaltó.

Respecto a la ley provincial que reclama territorios de San Juan, detalló: “No sé qué tipo de injerencia puede llegar a tener, desde el mismo momento que la atribución para fijar límites interprovinciales es del Congreso de la Nación, eso lo dice muy claramente la Constitución Nacional. No puede ser una cuestión unilateral, tiene que ser una cuestión que la fije el Congreso. Los límites están, por lo menos con La Rioja, ya están delimitados, están por leyes nacionales y no podría modificarse, por voluntad de alguna provincia, salvo que la derogasen, pero en este momento no veo que vaya en esa sintonía”.

Y aclaró: “La voluntad unilateral de una provincia no puede modificar lo que es un atributo del Congreso de la Nación”.

“Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. La base limítrofe es sólida, o sea que si hay alguna inquietud tendría que partir de la voluntad de ellos, y, hasta el momento, no la ha habido, entonces veremos qué sucede a futuro”, cerró.