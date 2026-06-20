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Conflicto con La Rioja: "No hemos tenido comunicación; estamos dispuestos al diálogo"

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, habló con Canal 8 sobre el conflicto que La Rioja mantiene con San Juan por los límites interprovinciales.

En los últimos días, La Rioja reavivó el conflicto con San Juan luego de que el gobernador de la vecina provincia impulsara una ley provincial para avanzar en el reclamo de territorio sanjuanino. En diálogo con Canal 8, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó el proceso y aseguró que hasta el momento, San Juan no recibió ningún tipo de comunicación oficial por parte de la vecina provincia con respecto a toda esta problemática y reclamo.

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“En este momento la situación es la misma que hace 57 años, porque ya está predeterminado el límite interprovincial con La Rioja y lo que la provincia haga, veremos si tiene resonancia en algún momento en San Juan. Por el momento no ha pasado nada y las bases son las mismas”, comentó Dávila.

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Tras ser consultados sobre qué fundamentos se basa el Gobierno de La Rioja para hacer los reclamos, el fiscal respondió: “Desconozco, creo que son antecedentes históricos que quieren hacer valer actualmente, pero en el medio de esta legislación nacional, válida y jurídicamente sostenida, que ya predeterminó los límites y nosotros tenemos esa base y ese sustento, no tenemos otros elementos. Tampoco hemos tenido ninguna comunicación, por lo menos de lo que hace a mi parte como fiscal de Estado con mi par de la vecina provincia. Por el momento no hemos tenido ningún tipo de comunicación”, resaltó.

Respecto a la ley provincial que reclama territorios de San Juan, detalló: “No sé qué tipo de injerencia puede llegar a tener, desde el mismo momento que la atribución para fijar límites interprovinciales es del Congreso de la Nación, eso lo dice muy claramente la Constitución Nacional. No puede ser una cuestión unilateral, tiene que ser una cuestión que la fije el Congreso. Los límites están, por lo menos con La Rioja, ya están delimitados, están por leyes nacionales y no podría modificarse, por voluntad de alguna provincia, salvo que la derogasen, pero en este momento no veo que vaya en esa sintonía”.

Y aclaró: “La voluntad unilateral de una provincia no puede modificar lo que es un atributo del Congreso de la Nación”.

“Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. La base limítrofe es sólida, o sea que si hay alguna inquietud tendría que partir de la voluntad de ellos, y, hasta el momento, no la ha habido, entonces veremos qué sucede a futuro”, cerró.

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