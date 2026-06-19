Especialistas descartan que La Rioja pueda modificar límites unilateralmente

Los expertos señalaron que los sectores más importantes de la frontera común se encuentran plenamente consolidados, especialmente en las zonas vinculadas al departamento Iglesia y a la región de Ischigualasto. Sin embargo, reconocieron que podrían existir algunos tramos puntuales en el departamento Valle Fértil cuya delimitación histórica no estaría completamente resuelta.

Asimismo, recordaron que este tipo de situaciones no son exclusivas de San Juan y La Rioja. En distintas regiones del país existen sectores limítrofes pendientes de definición entre provincias vecinas, como ocurre en algunos puntos de la frontera entre San Juan y San Luis. No obstante, remarcaron que los principales límites entre San Juan y La Rioja se encuentran establecidos y cuentan con reconocimiento legal vigente.

San Juan endurece su postura y lleva al Congreso el cruce con La Rioja

Por su parte del Diputado de Producción y Trabajo, Juan de la Cruz Córdoba, sostuvo que el planteo promovido por la administración riojana carecería de sustento jurídico suficiente para prosperar, ya que la delimitación actual fue ratificada hace años por el Congreso de la Nación y forma parte del ordenamiento territorial reconocido por el Estado argentino.

Además, algunos consideran que detrás del reclamo podrían existir motivaciones políticas y económicas. Es el caso del libertario Francisco Patinella, quien sostuvo que todo viene a raíz de un creciente interés por los recursos mineros de la región y vinculan la reactivación de la disputa a estrategias de posicionamiento político dentro del justicialismo nacional, en un escenario marcado por la competencia entre dirigentes con aspiraciones de liderazgo.

Para los especialistas, cualquier modificación territorial debería surgir de un complejo proceso institucional basado en acuerdos, estudios técnicos y aval legislativo nacional, por lo que descartan la posibilidad de que una ley provincial, por sí sola, tenga capacidad para alterar los límites actualmente vigentes.

De esta manera, el debate abierto por La Rioja vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica.