Condenaron al policía federal que apuntó con un arma a una nena

El magistrado resolvió condenar a 3 años de prisión condicional a Aballay por violación de domicilio y amenazas agravadas en perjuicio de Carlos Daniel Ares, y violación de domicilio y coacción agravadas en perjuicio de las 2 menores, en concurso real.

En este contexto, el condenado no irá preso, sino que quedará en libertad, debido a que es su primer delito y la condena no supera los 3 años de pena. Este beneficio es bajo condiciones que debe cumplir, entre ellas no volver a delinquir.

En tanto que su arma reglamentaria será devuelta a la Policía Federal.

“La prueba era irrefutable, de principio a fin. Pocas veces tenemos un legajo con tanta carga probatoria que lo coloca en el lugar de los hechos, cometiendo el delito señalado. Y la defensa tuvo muy poca prueba a su favor. Las gravísimas secuelas que este accionar ha dejado en una niña de 13 años, eso es irrefutable, es contundente, es tajante. La Cámara Gesell fue terrible, certera”, dijo la fiscal en declaraciones a Canal 8.