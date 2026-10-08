Conciliación obligatoria: choferes de la UTA se concentraron frente a Trabajo

En la previa y durante la jornada, los choferes ratificaron su postura frente al conflicto. Juan Pablo Conti, delegado de la UTA, sostuvo a Canal 8 que los trabajadores mantendrán la medida de fuerza hasta que se concrete el pago de los montos que se les adeudan.

La UTA confirmó que el paro de colectivos continuará este jueves

La audiencia se desarrolla luego de que la Subsecretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, tras la continuidad del conflicto y el rechazo de la propuesta realizada previamente por el Gobierno para contribuir a solucionar las diferencias salariales.

Del encuentro participan representantes del gremio y de las empresas. Mientras se desarrolla la reunión, la expectativa está puesta saber si se normaliza el servicio de transporte público y poner fin a la medida de fuerza.