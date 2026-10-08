Choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se hicieron presentes este jueves en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada sobre calle Santa Fe, en el marco de la audiencia de conciliación obligatoria convocada para intentar destrabar el conflicto salarial que mantiene paralizado el servicio de transporte público desde hace dos días.
Conciliación obligatoria: choferes de la UTA se concentraron frente a Trabajo
Los trabajadores llegaron hasta la Subsecretaría de Trabajo para participar de la audiencia convocada en el marco de la conciliación obligatoria. Aseguraron que no levantarán la medida hasta que se abonen los montos adeudados.