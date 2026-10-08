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Conciliación obligatoria: choferes de la UTA se concentraron frente a Trabajo

Los trabajadores llegaron hasta la Subsecretaría de Trabajo para participar de la audiencia convocada en el marco de la conciliación obligatoria. Aseguraron que no levantarán la medida hasta que se abonen los montos adeudados.

Choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se hicieron presentes este jueves en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada sobre calle Santa Fe, en el marco de la audiencia de conciliación obligatoria convocada para intentar destrabar el conflicto salarial que mantiene paralizado el servicio de transporte público desde hace dos días.

El Gobierno hizo una propuesta, pero fue rechazada por la UTA

La llegada de los trabajadores obligó a interrumpir el tránsito por calle Santa Fe. Según explicó el comisario Pablo Torres, la seguridad en el lugar estaba garantizada y ante la gran cantidad de trabajadores concentrados se decidió realizar el corte preventivo de la calle.

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En la previa y durante la jornada, los choferes ratificaron su postura frente al conflicto. Juan Pablo Conti, delegado de la UTA, sostuvo a Canal 8 que los trabajadores mantendrán la medida de fuerza hasta que se concrete el pago de los montos que se les adeudan.

La UTA confirmó que el paro de colectivos continuará este jueves

La audiencia se desarrolla luego de que la Subsecretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, tras la continuidad del conflicto y el rechazo de la propuesta realizada previamente por el Gobierno para contribuir a solucionar las diferencias salariales.

Del encuentro participan representantes del gremio y de las empresas. Mientras se desarrolla la reunión, la expectativa está puesta saber si se normaliza el servicio de transporte público y poner fin a la medida de fuerza.

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