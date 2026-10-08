Con 250.000 paneles, inauguraron el Parque Solar San Juan Sur en Sarmiento

Con esta nueva incorporación, San Juan alcanza los 24 parques solares, fortaleciendo una matriz energética basada cada vez más en fuentes renovables y acompañando las necesidades de sectores productivos estratégicos.

Durante el acto, Orrego destacó el valor de la inversión privada y el trabajo articulado con el Estado para impulsar proyectos de gran escala en la provincia.

“La inauguración de este nuevo parque es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento de nuestra provincia. Que una empresa líder como Genneia continúe invirtiendo y ampliando su presencia en San Juan es una clara señal de confianza en nuestro potencial productivo y en las condiciones que ofrecemos para el desarrollo de proyectos de gran escala”, sostuvo el gobernador.

El Parque Solar San Juan Sur permitirá generar energía limpia equivalente al consumo de aproximadamente 90.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 160.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Durante su etapa de construcción, además, alcanzó un pico de alrededor de 300 puestos de trabajo.

Genneia amplía su presencia en San Juan

El nuevo parque constituye el cuarto desarrollo fotovoltaico de Genneia en suelo sanjuanino, sumándose a Ullum I, II y III, Sierras de Ullum y Tocota III. Con esta incorporación, la empresa eleva a 350 MW su potencia operativa en la provincia, consolidando su presencia en la región de Cuyo y su rol como proveedor estratégico para la industria y la minería.

Durante la inauguración, Jorge Brito señaló que la puesta en marcha del parque reafirma el compromiso de la compañía con el crecimiento del sector energético argentino y destacó que Genneia alcanza los 350 MW en San Juan, acompañando el desarrollo de la minería y de otros sectores productivos con generación eólica y solar.

Con la inauguración del Parque Solar San Juan Sur, Genneia alcanza además 800 MW de capacidad solar total en la región de Cuyo y consolida su presencia en la generación fotovoltaica a nivel nacional. La compañía cuenta actualmente con siete parques solares en operación y una capacidad total de energía renovable superior a 1.785 MW.