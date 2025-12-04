La Dirección de Deportes Náuticos y en contacto con la Naturaleza, dependiente de la Secretaria de Deporte, comenzó las inscripciones para la Escuelita de Deportes en la Naturaleza, un proyecto que busca acercar a chicos y chicas de entre 8 a 13 años, al mundo de los deportes náuticos y de montaña, brindando instrucción en trail running, natación, vela y remo.
Cómo inscribir a los chicos en la Escuelita de Deportes en la Naturaleza
La Escuelita la práctica de deportes náuticos y de montaña y está dedicada a la enseñanza de niños y niñas de 8 a 13 años.