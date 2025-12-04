Cómo inscribir a los chicos en la Escuelita de Deportes en la Naturaleza

Los chicos practicarán bajo la guía de los profesores especializados, en remo y deportes a vela, natación y duatlón, bajo todas las normas de seguridad, las cuales también forman parte importante de la enseñanza. La escuelita tiene como objetivo, promover la práctica segura y ordenada de estas actividades, como así también, generar conciencia y cultura náutica en nuestra comunidad.

Jorge Maldonado, Director de Deportes Náuticos y en contacto con la Naturaleza, comentó: “El objetivo es iniciar a los niños, desde edad temprana en la práctica de deportes en la naturaleza con navegación a vela, natación, remo y eventualmente, dependiendo de lo que el clima permita, ir haciendo algunos conceptos básicos de caminata en terreno agreste, en la montaña. Es totalmente gratuito, y luego de lo que les aporte a los chicos y a la familia, puede surgir que despierte el interés de alguno en practicarlo en forma competitiva”.