Cómo actuar ante la creciente de los ríos por las lluvias

Desde los organismos de seguridad se recuerda que las crecientes pueden arrastrar materiales peligrosos como arena, piedras, ramas y otros elementos que pueden comprometer la estabilidad de los vehículos. Por este motivo, se solicita enfáticamente no intentar cruzar ríos o cauces en estado de creciente, debido al alto riesgo que esta acción implica.

Asimismo, se sugiere contar con elementos básicos de prevención ante una posible demora, como botiquín de primeros auxilios, linterna con pilas y agua potable. También se recomienda conservar la batería del teléfono celular, ya que puede resultar clave para la comunicación en situaciones de emergencia.

Por su parte, el Departamento Náutica y Deportes en la Naturaleza, dependiente de la Secretaría de Deporte, recordó los horarios habilitados para bañistas y deportistas náuticos en los distintos espejos y cursos de agua de la provincia:

Dique de Ullum: Navegación de 8:00 a 19:00; bañistas de 8:00 a 20:00

Dique Punta Negra: Navegación de 8:30 a 19:00; bañistas y nadadores de 8:00 a 20:00 (nadadores con torpedo y deslinde de responsabilidad firmado en la guardia)

Dique San Agustín de Valle Fértil: Navegación de 8:00 a 19:00; bañistas de 8:00 a 20:00

Dique Cuesta del Viento (Rodeo): Navegación de 8:00 a 19:00; bañistas de 7:00 a 19:30

Río San Juan (calle Las Moras): Bañistas de 10:00 a 20:00

En este marco, se enfatiza que bañistas y deportistas deben utilizar exclusivamente playas y sectores habilitados, respetando los horarios establecidos y con presencia de guardavidas. Ante cualquier situación de peligro, se solicita dar aviso inmediato al personal de seguridad náutica, que se encuentra preparado para brindar asistencia.

Finalmente, se recuerdan recomendaciones específicas para quienes realizan actividades acuáticas. En el caso de deportistas náuticos, las embarcaciones a vela, remo o motor deben contar con todos los elementos de seguridad exigidos, incluyendo radio VHF con flotación en canal 16, informando ingreso y egreso. Los nadadores de aguas abiertas deben avisar a la guardia tanto el ingreso como la salida del agua y utilizar salvavidas tipo torpedo, evitando nadar o navegar fuera de los horarios habilitados.

Para los bañistas, se recuerda que solo se debe ingresar al agua en áreas boyadas y bajo supervisión de guardavidas. El cuidado de los niños es responsabilidad exclusiva de padres, adultos responsables o tutores. Además, se recomienda no bañarse en playas solitarias ni fuera de los horarios establecidos, y evitar totalmente el ingreso al agua durante la noche.