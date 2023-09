LEÉ ADEMÁS: Noticiero 8 Medianoche ganó el Martín Fierro

Vóleibol, básquetbol, atletismo, cestobol, handball, fútbol, acluatón, ajedrez y ciclismo, son algunos de los deportes de las categorías juveniles. En cuanto a Centros de desarrollo habrá actividad en bádminton, pelota paleta, tiro, esgrima, boxeo, entre otros. Por parte del deporte adaptado, en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 habrá básquet, natación, fútbol, tenis de mesa, vóleibol y más.