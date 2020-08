Clausuraron un supermercado por no cumplir con los protocolos sanitarios

Por no cumplir con el protocolo sanitario a raíz de la pandemia COVID-19 el local del supermercado Átomo, ubicado en Rivadavia, fue clausurado.

Personal de la Policía de San Juan, Defensa de Consumidor, Subsecretaría de Trabajo y Personal dependiente de Dirección Judicial D5, específicamente el área de Sección Leyes Especiales, realizó una inspección sobre permisos y habilitaciones en diferentes locales comerciales de la provincia de San Juan. En este ámbito es que verificaron las irregularidades en el local ubicado en avenida Ignacio de la Roza y calle Meglioli.

Las autoridades corroboraron que no se cumplía con distanciamiento entre empleados y clientes, no se tomaba los datos de las personas que ingresan al local, no se desinfectaban al cliente que ingresaba. Tampoco había un horario preferencial de las personas mayores de 60 años o de riesgo.

Otra falta con la que se encontraron fue que no contaban con las habilitaciones correspondientes, para el ejercicio de la actividad comercial: bomberos, planeamiento, expendio de bebidas alcohólicas.