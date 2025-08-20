Un violento accidente se registró cerca de las 7 de la mañana de este miércoles 20 de agosto en la intersección de 9 de Julio y General Acha. Un auto conducido por un hombre de 70 años y una camioneta 4x4 colisionaron en el cruce con semáforo, lo que generó un fuerte impacto y escenas de tensión en el lugar.
Un conductor hospitalizado y un playero que se salvó de milagro
