Un conductor hospitalizado y un playero que se salvó de milagro

El accidente ocurrió en la esquina de 9 de Julio y General Acha. Un auto y una camioneta 4x4 impactaron con violencia: el conductor del vehículo menor fue hospitalizado y un playero de la estación YPF se salvó de milagro.

Un violento accidente se registró cerca de las 7 de la mañana de este miércoles 20 de agosto en la intersección de 9 de Julio y General Acha. Un auto conducido por un hombre de 70 años y una camioneta 4x4 colisionaron en el cruce con semáforo, lo que generó un fuerte impacto y escenas de tensión en el lugar.

accidente con semaforo

Producto del choque, el auto terminó girando 180 grados y quedó en contramano sobre la calzada, mientras que la camioneta atravesó la playa de la estación de servicio YPF situada en la esquina. El conductor del automóvil, de avanzada edad, fue trasladado al hospital con heridas, mientras que el de la camioneta no sufrió lesiones de consideración.

Según relataron algunos testigos, el siniestro pudo haber terminado en tragedia: un playero de la estación de servicio se salvó de ser embestido porque, segundos antes del impacto, había ingresado al baño. La causalidad lo mantuvo fuera de la zona de riesgo justo en el momento en que la camioneta atravesó la estación.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados, mientras se investigan las causas que derivaron en el accidente.

