Un conductor hospitalizado y un playero que se salvó de milagro

accidente con semaforo

Producto del choque, el auto terminó girando 180 grados y quedó en contramano sobre la calzada, mientras que la camioneta atravesó la playa de la estación de servicio YPF situada en la esquina. El conductor del automóvil, de avanzada edad, fue trasladado al hospital con heridas, mientras que el de la camioneta no sufrió lesiones de consideración.

