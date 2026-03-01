"
Un joven fue atacado por tres perros mientras corría en Albardón

El ataque de los perros ocurrió en en calle Tucumán, a metros de Kennedy. El joven fue hospitalizado.

Un joven resultó herido tras ser atacado por una jauría mientras corría en Albardón.

El hecho ocurrió en la mañana del sábado, cuando el joven salió a hacer actividad física en la vía pública. A la altura de calle Tucumán, a pocos metros de Kennedy, el joven fue sorprendido por al menos tres perros que comenzaron a morderlo, provocándole heridas en ambas piernas.

Un vecino que advirtió la situación, asistió al joven y lo trasladó inmediatamente al hospital para recibir atención médica. Aseguran que el chico, de apellido González, está fuera de peligro, pero sufrió varias mordeduras que requirieron de curaciones.

Los vecinos de la zona de ataque de la jauría manifestaron su preocupación ante la presencia frecuente de perros que están abandonados, lo que genera situaciones de riesgo para quienes transitan y viven en el lugar.

