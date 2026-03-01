Un joven fue atacado por tres perros mientras corría en Albardón

El hecho ocurrió en la mañana del sábado, cuando el joven salió a hacer actividad física en la vía pública. A la altura de calle Tucumán, a pocos metros de Kennedy, el joven fue sorprendido por al menos tres perros que comenzaron a morderlo, provocándole heridas en ambas piernas.

Un vecino que advirtió la situación, asistió al joven y lo trasladó inmediatamente al hospital para recibir atención médica. Aseguran que el chico, de apellido González, está fuera de peligro, pero sufrió varias mordeduras que requirieron de curaciones.