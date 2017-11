Capital no da marcha atrás y prohibirá la venta de pirotecnia

Juan Pablo Dara, presidente del Concejo Deliberante de Capital, sostuvo que la ordenanza en Capital contra la venta de pirotecnia se mantiene vigente y esperan poder reglamentarla para fin de año. Había incertidumbre sobre la determinación de la comuna, luego de la declaración del fallo de inconstitucionalidad que recayó sobre Santa Lucía y Rivadavia que desde ahora deberán levantar la prohibición de comercializar pirotecnia.





Capital tiene dos objetivos claros, atacar la clandestinidad y prohibir la venta de pirotecnia, como así también los ruidos que puedan dañar la salud de las personas y los animales. Esperan que para fin de año se aplique inclusive con un listado de productos que indique qué se puede vender y qué no.





"Nosotros estamos trabajando con la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales en la reglamentación de la ordenanza y en ponernos de acuerdo qué se puede y qué no", detalló Dara.





La polémica se desató luego que se declarara la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibía la venta de pirotecnia en Santa Lucía y Rivadavia. Es que el departamento del Este apeló el fallo de la jueza Adriana Tettamanti, de lo Contencioso Administrativo, y sostiene que como la sentencia no está firme pueden seguir restringiendo la comercialización. Mientras tanto, fuentes judiciales a las que tuvo acceso sanjuan8.com advierten que el recurso no tiene carácter de suspensivo, por lo cual deben liberar la venta de fuegos artificiales.





El abogado de la comuna, Sebastián Dávila expresó que ellos entienden que los comerciantes no estarán habilitados a vender este tipo de productos hasta que la magistrada no revea la apelación y se expida por sí o por no. "Hasta el momento hay muchísimas consultas. Hay dudas y muchas personas son las interesadas en poder vender pirotecnia. Pero vamos a esperar para ver qué nos dice la Justicia" dijo el letrado.





Por su parte, Rivadavia perdió toda posibilidad de apelación. Esto es porque no se presentó en tiempo y forma a las instancias previas. Por lo cual deberá permitir que los comerciantes vendan fuegos artificiales para las Fiestas de Fin de Año.