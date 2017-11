Pirotecnia: Santa Lucía dice que no se puede vender, la Justicia que sí

Luego de que se declarara la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibía la venta de pirotecnia en Santa Lucía y Rivadavia se abrió la polémica. Es que el departamento del Este apeló el fallo de la jueza Adriana Tettamanti, de lo Contencioso Administrativo, y sostiene que como la sentencia no está firme pueden seguir restringiendo la comercialización. Mientras tanto, fuentes judiciales a las que tuvo acceso sanjuan8.com advierten que el recurso no tiene carácter de suspensivo, por lo cual deben liberar la venta de fuegos artificiales.





El abogado de la comuna, Sebastián Dávila expresó que ellos entienden que los comerciantes no estarán habilitados a vender este tipo de productos hasta que la magistrada no revea la apelación y se expida por sí o por no. "Hasta el momento hay muchísimas consultas. Hay dudas y muchas personas son las interesadas en poder vender pirotecnia. Pero vamos a esperar para ver qué nos dice la Justicia" dijo el letrado.





Por su parte, Rivadavia perdió toda posibilidad de apelación. Esto es porque no se presentó en tiempo y forma a las instancias previas. Por lo cual deberá permitir que los comerciantes vendan fuegos artificiales para las Fiestas de Fin de Año.