Tres jóvenes fueron aprehendidos en las últimas horas en Capital, acusados de intento de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 29° de la Policía de San Juan.
Tres aprehendidos por intento de robo en Capital
Se trata de Aguirre (30), Galdeano (18) y Espejo (19), quienes fueron interceptados en la intersección de calles Godoy Cruz y Espejo, cuando huían del lugar donde momentos antes habían asaltado a dos personas mayores de edad.