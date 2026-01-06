Tres aprehendidos por intento de robo en Capital

Se trata de Aguirre (30), Galdeano (18) y Espejo (19), quienes fueron interceptados en la intersección de calles Godoy Cruz y Espejo, cuando huían del lugar donde momentos antes habían asaltado a dos personas mayores de edad.

Según fuentes policiales, los sospechosos les sustrajeron a las víctimas un bolso tipo riñonera, un teléfono celular marca TCL de color gris y lentes de aumento. Además, forcejearon con las personas damnificadas con la intención de robarles una motocicleta 110 cc en la que se desplazaban.