Tres aprehendidos por intento de robo en Capital

Se trata de Aguirre (30), Galdeano (18) y Espejo (19), quienes fueron interceptados en la intersección de calles Godoy Cruz y Espejo, cuando huían del lugar donde momentos antes habían asaltado a dos personas mayores de edad.

Tres jóvenes fueron aprehendidos en las últimas horas en Capital, acusados de intento de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 29° de la Policía de San Juan.

Según fuentes policiales, los sospechosos les sustrajeron a las víctimas un bolso tipo riñonera, un teléfono celular marca TCL de color gris y lentes de aumento. Además, forcejearon con las personas damnificadas con la intención de robarles una motocicleta 110 cc en la que se desplazaban.

Al momento de la aprehensión, los detenidos se mostraron ofuscados, agredieron verbalmente al personal policial y arrojaron piedras con el objetivo de darse a la fuga, aunque fueron rápidamente reducidos.

