La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, puso en marcha una nueva edición de los Talleres de Verano, una iniciativa que busca promover espacios gratuitos de encuentro, aprendizaje y bienestar destinados a vecinos y vecinas de todas las edades.
Capital lanzó los Talleres de Verano con propuestas gratuitas
Durante el mes de enero, los interesados podrán inscribirse y participar de una variada oferta de actividades, entre las que se destacan yoga en colchoneta y yoga en silla, tango, danzas españolas, folclore, reciclaje, pintura y mix media, además de teatro para adultos mayores y mimo.