Capital lanzó los Talleres de Verano con propuestas gratuitas

La propuesta apunta a garantizar el acceso igualitario a la cultura, la actividad física, la expresión artística y la inclusión social, fortaleciendo los lazos comunitarios y generando oportunidades para disfrutar y aprender durante la temporada estival.

Durante el mes de enero, los interesados podrán inscribirse y participar de una variada oferta de actividades, entre las que se destacan yoga en colchoneta y yoga en silla, tango para principiantes (+18), danzas españolas, folclore (+18), reciclaje, pintura y mix media, además de teatro para adultos mayores de 55 años y mimo para mayores de 18.