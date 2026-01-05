"
Capital lanzó los Talleres de Verano con propuestas gratuitas

Durante el mes de enero, los interesados podrán inscribirse y participar de una variada oferta de actividades, entre las que se destacan yoga en colchoneta y yoga en silla, tango, danzas españolas, folclore, reciclaje, pintura y mix media, además de teatro para adultos mayores y mimo.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, puso en marcha una nueva edición de los Talleres de Verano, una iniciativa que busca promover espacios gratuitos de encuentro, aprendizaje y bienestar destinados a vecinos y vecinas de todas las edades.

La propuesta apunta a garantizar el acceso igualitario a la cultura, la actividad física, la expresión artística y la inclusión social, fortaleciendo los lazos comunitarios y generando oportunidades para disfrutar y aprender durante la temporada estival.

Durante el mes de enero, los interesados podrán inscribirse y participar de una variada oferta de actividades, entre las que se destacan yoga en colchoneta y yoga en silla, tango para principiantes (+18), danzas españolas, folclore (+18), reciclaje, pintura y mix media, además de teatro para adultos mayores de 55 años y mimo para mayores de 18.

Desde el municipio remarcaron que todas las actividades son completamente gratuitas, reafirmando el compromiso de la gestión con la democratización del acceso a la cultura y la educación.

Las inscripciones y consultas se realizan de lunes a viernes, de 9:00 a 12:30, en el Centro Cultural Estación San Martín, o a través de los teléfonos 4215167 / 77.

