Capital: cronograma semanal de desinsectación y desratización

Los días lunes 5, martes 6, miércoles 7 y jueves 8, los equipos municipales trabajarán en el Barrio Parque Universitario, desarrollando tareas territoriales de control y prevención.

En tanto, el viernes 9, se destinará la jornada a la atención de pedidos particulares de desratización y desinsectación, canalizados a través del sistema municipal de reclamos, permitiendo dar respuesta directa a las solicitudes vecinales.

Turno tarde

En el turno tarde, el operativo de desratización y desinsectación también se extenderá del 5 al 9 de enero, con un cronograma específico por sectores.

El lunes 5 y martes 6, los trabajos se realizarán en el Barrio Los Tilos, mientras que el miércoles 7 y jueves 8 se intervendrá el Barrio Los Álamos II.

Al igual que en el turno mañana, el viernes 9 estará destinado exclusivamente a la atención de reclamos particulares, gestionados mediante el sistema municipal.