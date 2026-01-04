La Municipalidad de la Capital informó el cronograma de trabajos de desinsectación, desratización y educación ambiental que se llevará adelante entre el lunes 5 y el viernes 9 de enero, como parte de las políticas preventivas orientadas al cuidado de la salud pública y la mejora de las condiciones ambientales en los barrios.
Capital: cronograma semanal de desinsectación y desratización
Las tareas de desinsectación y desratización se desarrollarán del 5 al 9 de enero, en turnos mañana y tarde, con atención de reclamos vecinales.