Golpe planificado en carnicería: $2 millones en mercadería y ladrones filmados

Sin embargo, los delincuentes cometieron un error: quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona. Ese material ya está siendo analizado por la Policía de San Juan y la Justicia para avanzar en su identificación. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales y las tareas investigativas continúan.

El antecedente: $273 millones robados en una distribuidora de Santa Lucía

El robo a la carnicería no fue el único hecho grave de los últimos días. En la madrugada del jueves, la distribuidora "Miguel Ángel", ubicada en el departamento de Santa Lucía y perteneciente a Miguel Ángel Herrera, de 57 años, fue escenario de un golpe de proporciones mucho mayores. Los delincuentes ingresaron a una de las oficinas internas del establecimiento y se llevaron un botín que ronda los $273.000.000, entre pesos y dólares en efectivo. El dinero estaba destinado a la compra de mercadería.

Según trascendió, los autores habrían aprovechado un portón lateral que quedó abierto, y los últimos en salir del lugar esa noche fueron los hijos del propietario, dato que forma parte de la línea investigativa. En el caso ya trabaja la UFI Delitos contra la Propiedad junto a efectivos policiales con el objetivo de esclarecer el hecho.

Dos robos en menos de 48 horas, con métodos distintos pero un denominador común: la planificación. Las investigaciones avanzan en ambos frentes.