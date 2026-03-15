En Capital comienzan los Talleres Anuales 2026

Quienes estén interesados en participar podrán registrar su inscripción en forma presencial por dicha secretaria ubicada en Buenaventura Luna y 25 de Mayo (Feria Municipal), o en el Centro Cultural Estación San Martín, de lunes a viernes de 9 a 13 hs.

Se requiere el DNI, o boleta de servicios que acredite su domicilio.