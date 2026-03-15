En Capital comienzan los Talleres Anuales 2026

Los talleres se dictarán de acuerdo al siguiente detalle:
Centro Cultural Estación San Martín
- Folklore Niños/as (Prof. Noriega)
- Folclore jóvenes y adultos (Prof. Noriega)
- Pintura y Mix Medias (hasta 65 años), Profe. Flores
- Yoga en colchonetas, (Prof. Gómez).
- Teatro Adultos Mayores (+ 55 años) Prof. Carta
- Danza Contemporánea - Prof. Bustos
- Danza Árabe - Prof. Mazzanti
- Folklore - Niños/as Prof. Noriega
- Folklore - Jóvenes y Adultos, Prof. Noriega
- Pintura y Mix Media (hasta 65 años), Prof. Flores
- Yoga en colchonetas - Prof. Gómez
- Teatro Adultos Mayores (+ de 55 años Prof. Carta
- Danzas Contemporáneas Profe. Bustos
- Danza Árabe - Prof. Mazzanti
- Reciclaje (hasta 65 años)
- Lenguaje Plástico - Jóvenes y adultos - Prof. Caló
- Lenguaje Plástico - Niños/así - Prof. Carta
- Tango principiantes (+ 18 años), Prof. Colin guante
- Tango avanzado (+ 18 años), Prof. Leccich/ Meneses
- Mimo (+ 18 años) Prof. Carta
- Danzas Españolas (18 años) Prof. Gómez
Museo de la Historia Urbana (M.H.U.)
- Ajedrez - Niños/así, Prof. Orozco
- Ajedrez - Jóvenes y Adultos, Prof. Orozco
- Guitarra ( + 13 años)
Cine Teatro Munipal
- Percusión (+ 13 años), Prof. Paredes
- Danzas Españolas - Jóvenes y Adultos (Prof. Gómez
- Danza Árabe (+ 18 años), Prof. Mazzanti
Consulta por los talleres que tenemos en otros espacios
- Unión Vecinal Barrio 25 de Mayo
- Unión Vecinal Barrio Cabot
- Centro de Integrados
- Centro de Jubilados Trinidad
Consultas:
Tel: 4215767/77